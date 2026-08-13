حمدان بن زايد: الشباب جزء أساسي من حاضر الإمارات وصناعة إنجازاتها

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أن الشباب في الإمارات جزء أساسي من حاضر الوطن وصناعة إنجازاته. وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»:

«الشباب في الإمارات ليسوا مستقبل الوطن فقط، بل هم جزء أساسي من حاضره وصناعة إنجازاته. نعطيهم الفرصة، ونثق بقدراتهم، وندعم طموحاتهم، لأننا نؤمن بأن كل شاب إماراتي قادر على أن يصنع فرقاً، وأن كل فكرة شابة يمكن أن تكون بداية لإنجاز جديد. ونؤمن بدورهم في حماية الوطن وصون مكتسباته، وبناء أسر متماسكة تقوم على القيم والمسؤولية، لأن شباب اليوم هم حماة الوطن، وبناة الأسرة، وصنّاع مستقبل الإمارات».