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الإمارات

أحمد بن سعيد: مستقبل الإمارات يُبنى بعقول الشباب ويكبر بإنجازاتهم

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البيان

دبي

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن الشباب هم الطاقة التي تنهض بها الأوطان، والعقول التي ترى في كل تحدٍ فرصة، وفي كل فكرة بدايةً لمستقبل أفضل، مشدداً سموه على أن شباب الإمارات يواصلون الإسهام في مسيرة بناء الوطن.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «الشباب هم الطاقة التي تنهض بها الأوطان، والعقول التي ترى في كل تحدٍ فرصة، وفي كل فكرة بدايةً لمستقبل أفضل. وفي اليوم الدولي للشباب، نحتفي بشباب الإمارات الذين يواصلون الإسهام في مسيرة بناء الوطن، ونؤكد مواصلة دعمهم وتمكينهم، لأن مستقبل الإمارات يُبنى بعقولهم ويكبر بإنجازاتهم».