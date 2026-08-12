زايد بن حمد: شباب الوطن الثروة الحقيقية لبناء غدٍ أكثر ازدهاراً واستدامة

قال معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بمناسبة اليوم العالمي للشباب: إن شباب الوطن يمثلون الاستثمار الأبقى في مسيرة التنمية والتميز، والثروة الحقيقية لبناء غدٍ أكثر ازدهاراً واستدامة.

وأضاف أنه بقدرات شبابنا يروي الوطن قصة نجاحاته، وبوعيهم يصون المجتمع مكتسباته ويحمي مستقبله، وتمكين الشباب لا يقتصر على إتاحة الفرص أمامهم، بل يمتد إلى تعزيز وعيهم وترسيخ قدرتهم على اتخاذ الخيارات السليمة، وحمايتهم من كل ما يهدد طموحاتهم ومستقبلهم.

وأكد أنه في دولة الإمارات، يحظى الشباب بدعم ورعاية قيادة تؤمن بقدراتهم، وتستثمر في طاقاتهم، وتمكنهم من الإسهام الفاعل في مسيرة الوطن.وقال معاليه: كل عام وشبابنا بخير، وأكثر وعياً وطموحاً وقدرة على صناعة المستقبل، في ظل قيادة تدعم وتمكّن وتبني الإنسان.