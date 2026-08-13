سارة الأميري : الشباب ركيزة التنمية وشركاء صناعة الحاضر والمستقبل

أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أنّ الشباب يمثلون ركيزة رئيسة في مسيرة التنمية الشاملة وشريكاً فاعلاً في صناعة الحاضر وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً بما يمتلكونه من طموح وقدرات وإسهامات نوعية في مجالات التعليم والابتكار والاقتصاد والعمل المجتمعي.

وقالت معاليها، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، إنّ دولة الإمارات تؤمن بأن تمكين الشباب استثمار مستدام في مستقبل الوطن، مشيرة إلى أن رؤية القيادة الرشيدة تجسد هذا التوجه من خلال توفير بيئة حاضنة تفتح أمام الشباب آفاق التعلم والتطور وتوسع خياراتهم الأكاديمية والمهنية وتمنحهم الأدوات اللازمة للريادة والقيادة وصناعة الأثر.

وأضافت أن الشباب الإماراتيين يمتلكون القدرة على تحويل التحديات إلى فرص والطموحات إلى إنجازات تسهم في تعزيز مسيرة التنمية والتقدم. وأكدت معاليها أن الاعتزاز بالهوية الوطنية والتمسك بالقيم الإماراتية الأصيلة يشكلان أساساً لبناء شباب واعين وواثقين بقدراتهم، ومسؤولين تجاه مجتمعهم، وقادرين على الإسهام بفاعلية في نهضة وطنهم وصناعة مستقبله، وهو ما تجسده وزارة التربية والتعليم في رؤيتها للمتعلم في دولة الإمارات.