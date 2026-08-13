شباب شرطة دبي..كفاءة مهنية وإنجازات نوعية

اطلع اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، على فعاليات الأسبوع العالمي للشباب، التي ينظمها مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي، تزامناً مع احتفاء منظمة الأمم المتحدة، باليوم الدولي للشباب الموافق 12 أغسطس من كل عام، بهدف تسليط الضوء على تطلعاتهم المستقبلية واحتياجاتهم، ودورهم في التنمية المستدامة والمستقبل.

وقال اللواء الدكتور أحمد زعل، إن القيادة العامة لشرطة دبي من الجهات الرائدة في الاهتمام بالشباب وتمكينهم، ولديها استراتيجية تُعنى بالشباب، يُديرها مجلس القيادات الشابة والإدارات العامة ذات الصلة، وتعمل من خلالها على تقديم كافة الدعم والتمكين للشباب بمختلف تخصصاتهم ومجالاتهم.

منوهاً إلى أن شرطة دبي تمتلك خيرة من شباب الوطن الذين أثبتوا كفاءتهم المهنية وحققوا إنجازات نوعية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ومثلوا الوطن خير تمثيل في العديد من المناسبات والأحداث.

وقالت المهندسة سلامة الفلاسي، رئيس مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي، إنّ فعاليات الأسبوع العالمي للشباب تأتي احتفاء بالمناسبة العالمية التي تهدف إلى رفع الوعي بقضايا الشباب، والاحتفاء بدورهم الجوهري شركاء أساسيين في التنمية المستدامة وصناعة المستقبل.

وأوضحت أن الأسبوع العالمي للشباب الذي ينظمه المجلس يتضمن فعاليات متنوعة أبرزها معرض خاص بإنجازات العناصر الشابة في شرطة دبي، وذلك في مبنى مركز البحث والتطوير بمقر القيادة العامة لشرطة دبي، حيث تُقدم كل إدارة عامة ومركز شرطة شرحاً حول جهود الشباب في تحقيق استراتيجية شرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.

وأضافت: تتضمن فعاليات الأسبوع العالمي للشباب، جلسات «قيادات ملهمة» لنقل الخبرة والقصص المُلهمة من الخبراء والمختصين إلى جيل الشباب، إلى جانب تنفيذ فعاليات لاكتشاف المواهب الشابة.

وأكدت، أن مجلس القيادات الشابة بشرطة دبي يعمل بطريقة تكاملية مع مختلف الإدارات التخصصية والمعنية بتطوير الموارد البشرية من خلال خارطة طريق للمجلس منذ تأسيسه في عام 2017، بهدف الارتقاء بقدرات الشباب وتنمية مهاراتهم.