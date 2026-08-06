«قدوتي».. برنامج جديد من «تنمية المجتمع» بأبوظبي لتأهيل الشباب

أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي برنامج «قدوتي»، بهدف تمكين الشباب الإماراتيين بالمهارات والمعارف التي تساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر وعياً في مساراتهم الشخصية والاجتماعية والمهنية، من خلال ربطهم بأصحاب الخبرات من الموظفين والمتقاعدين والاستفادة من تجاربهم العملية والحياتية.

ويتيح البرنامج للمشاركين فرصة التفاعل مع أصحاب الخبرات عبر جلسات حوارية وورش، بما يعزز التواصل بين الأجيال ويسهم في نقل المعرفة والتجارب المتراكمة، وتوسيع مدارك الشباب في التعامل مع مختلف التحديات الحياتية.

وتتضمن المرحلة التجريبية من البرنامج ثلاثة محاور رئيسية تشمل بناء الشخصية والصلابة النفسية، ومهارات التفكير التحليلي واتخاذ القرارات المالية، إلى جانب اختيار الشريك والاستعداد للحياة الزوجية، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء والجهات الداعمة، من بينها مبادرة «مديم»، والأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، ومبادرة «زود» للاستدامة والرفاهية المالية، وصندوق أبوظبي للتقاعد، ودائرة التمكين الحكومي.

وتنطلق أنشطة البرنامج في سبتمبر المقبل وتستمر لمدة شهرين، ويستهدف الشباب الإماراتيين من سكان إمارة أبوظبي الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً، مع اشتراط الالتزام بالمشاركة في الجلسات والورش وأدوات التقييم المصاحبة للبرنامج.