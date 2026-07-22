شرطة دبي تنمي المهارات الإعلامية للشباب

افتتح العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، دورة «الصحفي الواعد» التي نظمتها إدارة الإعلام الأمني بالتعاون مع مجلس سفراء الأمان في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وذلك لطلبة التدريب الصيفي في برنامج «سواعد الأمان»، والذي يهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز دورهم المجتمعي، من خلال برنامج تدريبي مُتكامل يسهم في بناء قدراتهم القيادية والمعرفية، وتأهيلهم ليكونوا سفراء فاعلين في نشر ثقافة الأمان ودعم جهود حماية المجتمع.

وقال العميد علي المنصوري، إنه بناء على توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تولي القيادة العامة لشرطة دبي الطلبة من مختلف المراحل اهتماماً بالغاً، عبر إشراكهم في مختلف البرامج والأنشطة التي تُنفذها خلال العام والعطلة الصيفية، لما تعكسه من أثر إيجابي على المجتمع، وتسهم في بناء جيل مُتسلح بالعلم والمعرفة والوعي.

ومن جانبها، قالت زينب حسين، مديرة تحرير مجلة «خالد» للأطفال، التي تصدرها إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، حرصت مجلة «خالد» على دعم طلبة برنامج «سواعد الأمان» وتنمية مهاراتهم الإعلامية، بما يعزز وعيهم في التعامل مع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وإعداد جيل يمتلك أدوات التحقق من الأخبار والتمييز بين المعلومات الدقيقة والإشاعات والأخبار المضللة.