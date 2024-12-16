«قمة المليار متابع»: تدريب المشاركين في «الاستثمار مع صناع المحتوى»

أعلنت «قمة المليار متابع»، انطلاق برنامجي تدريب وإرشاد تنظمهما لأصحاب الشركات الناشئة والأفراد المشاركين في برنامج «الاستثمار مع صناع المحتوى»، الأول من نوعه عالمياً، والتابع للقمة، والذي يستهدف توفير التمويل والدعم المالي للشركات الناشئة والأفراد من أصحاب الأفكار الإبداعية في صناعة المحتوى، لطرحها أمام لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء وكبار المستثمرين والشركات التي تتولى رعاية الأفكار والاستثمار فيها.

وتهدف قمة المليار متابع التي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد في الفترة من 11 إلى 13 يناير 2025 في دبي، من خلال برنامجي التدريب والإرشاد إلى المساهمة في دعم المشاركين بـ «برنامج الاستثمار مع صناع المحتوى» لاستقطاب مستثمرين مثاليين ومساعدتهم في التحضير للجولات الاستثمارية وجمع التمويل، ويقدم البرنامج التدريبي خبراء ومتخصصين عالميين يمثلون نخبة من كبار المستثمرين ورؤساء كبرى شركات الاستشارات وتأسيس الأعمال والاستثمار في المنطقة.

وقالت عالية الحمادي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد إن برنامج «الاستثمار مع صناع المحتوى» يوفر منصة تساعد صناع المحتوى وأصحاب الشركات الناشئة على تحقيق أهدافهم وتجاوز التحديات التي تواجه مسيرتهم نحو عالم ريادة الأعمال، مؤكدة أن القمة تسعى من خلال شراكتها مع «بيوند كابيتال» إلى دعم رواد الأعمال وصناع المحتوى وإكسابهم المزيد من الخبرات لدخول سوق صناعة المحتوى.

وأكد تامر الصلاح المدير العام لبيوند كابيتال،أن البرامج التدريبية والإرشادية تساعد رواد الأعمال وصناع المحتوى والشركات الناشئة على الاستفادة من خبرات الخبراء والمتخصصين وكبار المستثمرين بما يمنحهم القدرة على التكيف مع متغيرات السوق، ويمكنهم من إعداد الميزانيات والتكاليف المتوقعة وتحديد مصادر الإيرادات بشكل أقرب إلى الواقع.