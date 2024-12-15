Al Bayan
مباشرsupplication-downloadملاحقepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
الإمارات

راشد بن حميد: عجمان تولي أهمية لتوفير الفرص للشباب الإماراتي

undefined's profile picture

وام

عجمان
راشد بن حميد وعبد الرحمن العور خلال اللقاء بحضور مسؤولين من الطرفين
وام
راشد بن حميد وعبد الرحمن العور خلال اللقاء بحضور مسؤولين من الطرفين

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أهمية تكامل الجهود الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على أن عجمان تولي أهمية كبيرة لتوفير الفرص للشباب الإماراتي في مختلف المجالات، مع الالتزام بتوفير بيئة داعمة لتمكينهم من تحقيق طموحاتهم.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في مكتبه بالدائرة، معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة.

تم خلال اللقاء، استعراض إنجازات وزارة الموارد البشرية والتوطين في مجال التوطين ودعم الشباب الإماراتي، بالإضافة إلى مناقشة سبل دعم خطط التوطين والتعليم العالي في الدولة وعجمان بما يسهم في بناء مجتمع متقدم ومستدام.