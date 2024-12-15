سلطان القاسمي: العمل في الشارقة يركز على تأسيس الإنسان

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن اسم طاقات الشباب يحوي في ثنياته أموراً كثيرة، حيث كان سابقاً يسمى بالأنشطة غير الصفية، التي تكسب الطلبة مهارات أخرى إلى جانب مهارات العلم، وهي التي تُكون المفهوم العلمي بطريقة صحيحة.

جاء ذلك خلال كلمة سموه التي ألقاها في حفل تكريم الفائزين بالدورة الرابعة من «جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب» الذي أقيم مساء أمس في قصر البديع العامر.

وأشار سموه إلى أنه في الوقت الذي شاهد فيه تراجع العقول الشابة، فقد سارع لإيجاد وسيلة يصقل بها هذه العقول، موضحاً سموه بأن مثل هذه البرامج لا بدّ أن تبدأ من المدارس، بحيث تكون العملية متكاملة، وتشمل التربية والتعليم إلى جانب الأمور الرياضية والأنشطة الأخرى التي يمارسها الشباب والشابات على مدى هذه السنة والسنوات السابقة.

وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة أن أعداد المشاركين في الجائزة بازدياد، مؤكداً سموه أن من انتمى لهذه الجائزة من الشباب قد بَهر الناس بمكاسبه في المجالات العلمية أو الأخرى التكميلية، آملاً سموه أن تتطور هذه الجائزة وتضم لأعدادها أعداداً كثيرة ليعم النفع على الجميع.

وأكد سموه أن العمل في الشارقة يركز على تأسيس الإنسان، «وعلى مدى ربع قرن، تعني أن الاهتمام يبدأ من الحضانات المنتشرة في الشارقة، حيث يتم أخذ الطلبة منذ الولادة، بالإضافة إلى وضع أنشطة تعتني بالأمهات خلال فترة الحمل والرضاعة عناية كاملة، موضحاً سموه أن الأعداد في ازدياد مع الاستمرار في التركيز على تعزيز التربية».

وأضاف سموه: «مسؤولية مؤسسة ربع قرن ليست في التدخل والتوجيه في مسألة الحضانات والمدارس، إنما لديها برنامج مواكب يتماشى مع البرنامج التعليمي الموضوع، نشكركم جميعاً على انتمائكم لهذا البرنامج الذي بدأ يزداد، ونضع له ضوابط ويضم طلبة من مدارس مختلفة، نحن لا نحجب المعرفة التي لديكم بل ندعم من أراد أن يستزيد، وينتمي لهذه الجائزة التي لها برنامج فيه معظم الوقت والمكاسب التي تصقل عقول الشباب والشابات».

وتحدث صاحب السمو حاكم الشارقة عن أهمية استقرار الأسرة وانعكاسها على الأبناء قائلاً: «كل إنسان لديه أب وأم وبيت ولا بدّ أن يكون مستقراَ لاستقرار أبنائه، ولذلك نحاول أن نوفر السكن والعلاج والوظيفة المناسبة، ويفخر كل واحد في الشارقة أن لديه مرتباً يكفيه وعائلته ويعيش عيشاً كريماً، ونتمنى أن هذا العطاء يأتي مردوده ليس فقط على العائلة بل يصل لأبنائهم والأجيال القادمة».

واستعرض سموه البحث عن العلم في الأيام السابقة قائلاً: «في شبابنا لم نكن نجد الوسيلة التي لديكم الآن، وكان العلم والمعرفة محدوداً، ولكننا كنا نبحث في جميع المجالات، وكنت من الذين يجمع الأوراق من صحف مستعملة أجنبية وأجمعها وأبحث في القاموس الإنجليزي للحصول على المزيد من العلم، أنتم الآن لديكم المعرفة في الهاتف وبجانبكم من خلال الأجهزة التي لديكم، ولكن اختر ما ينقصك من العلم لتقويم اللسان وتكوين الشخصية».

وتناول صاحب السمو حاكم الشارقة أهمية الاهتمام باللغة العربية، مشيراً سموه إلى جهود الشارقة وعلماء اللغة لمدة 7 سنوات في مشروع المعجم التاريخي للغة العربية، والذي عجز عنه الخبراء والأجهزة الحديثة، متطرقاً سموه لمشروعه الجديد وهو الموسوعة العربية الشاملة، والذي يتناول الأدب والفنون والعلوم، موصياً سموه الفائزين بضرورة الاهتمام بتطوير الكتابة والخط الذي يعتبر جزءاً من اللغة.

ولفت سموه إلى جهود الشارقة وعلماء اللغة لمدة 7 سنوات في مشروع المعجم التاريخي للغة العربية، والذي عجز عنه الخبراء والأجهزة الحديثة، متطرقاً سموه لمشروعه الجديد وهو الموسوعة العربية الشاملة، والذي يتناول الأدب والفنون والعلوم، موصياً سموه الفائزين بضرورة الاهتمام بتطوير الكتابة والخط الذي يعتبر جزءاً من اللغة.