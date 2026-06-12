«تمكين المجتمع» تشهر جمعية «رواد الإبداع لتنمية المواهب الشبابية»

أصدرت وزارة تمكين المجتمع، القرار الوزاري رقم /4/ لسنة 2026 الخاص بإشهار جمعية «رواد الإبداع لتنمية المواهب الشبابية»، التي تهدف إلى اكتشاف القدرات الإبداعية ومواهب اليافعين والشباب وتنميتها في العديد من المجالات، من خلال إطلاق برامج ومبادرات متخصصة ترتقي بمواهبهم وخبراتهم، بما يعكس اهتمام الدولة بدعم الطاقات الشبابية وتعزيز دور مؤسسات النفع العام لتعزيز بيئة ممكنة للعمل المجتمعي.

يترأس مجلس إدارة الجمعية نايلة الأحبابي، ويضم في عضويته سلوى الهنائي نائباً للرئيس، ونود الأحبابي أميناً للسر، وفاطمة العامري أميناً للصندوق، إضافة إلى ياسمين طحان نيروز الطنبولي، وميثة السبوسي، أعضاء لمجلس الإدارة.

وترتكز رؤية الجمعية، التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً رئيسياً لها، في أن تكون منصة رائدة لاكتشاف ورعاية المواهب الشبابية وتنمية قدراتهم الإبداعية والإسهام في بناء مجتمع مبتكر ومستدام يواكب مستهدفات مئوية الإمارات 2071، فيما تستهدف رسالتها توفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار وتعزيز ثقافة المبادرة والتطوير لدى الشباب.

وقالت نايلة الأحبابي، رئيس مجلس الإدارة، إن الجمعية ستعمل من خلال برامجها على رعاية المواهب في مجالات الفنون والأدب والمسرح والموسيقى والإلقاء والخطابة ومهارات التعلم، عبر تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية وأنشطة ثقافية وفنية بالتعاون مع العديد من الشركاء، كما تستقطب الموهوبين من خلال أدوات تقييم معتمدة مع الاستفادة من توصيات المعلمين وأولياء الأمور بهدف توجيههم وتمكينهم وصقل مهاراتهم.

وأشارت إلى أن الجمعية تولي اهتماماً بدعم الإنتاج الثقافي للشباب الموهوبين، بهدف إثراء المشهد الثقافي محلياً ودولياً من خلال نشر أعمالهم الإبداعية والتعاون مع دور النشر والمكتبات والجهات ذات العلاقة.

وتسعى الجمعية إلى تمكين الشباب من أداء دورهم الإيجابي في المجتمع عبر توفير برامج تدريبية متخصصة وإتاحة الوصول إلى مصادر التعلم الحديثة والرقمية، إلى جانب تعزيز المسؤولية المجتمعية، من خلال إطلاق المبادرات المجتمعية والبرامج التطوعية التي ترسخ الهوية الوطنية والاعتزاز بالموروث الإماراتي.