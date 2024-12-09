إعلان الفائزين في النسخة الـ6 من مبادرة «حلول شبابية»

أعلن مركز الشباب العربي، بالتعاون مع مؤسسة الملك خالد في المملكة العربية السعودية الشقيقة، أمس، أسماء الفائزين الثلاثة في النسخة السادسة من مبادرة «حلول شبابية»، التي أطلقها المركز بالتزامن مع الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في الرياض، بهدف تمكين الشباب العربي من المبدعين والمبتكرين وأصحاب الشركات والمشاريع الناشئة من تقديم حلول للتحديات التي تطرحها المبادرة، وتحت شعار «متحدون من أجل الأرض».

حضر فعالية الإعلان عن أسماء الفائزين، معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، والأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله آل سعود، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد، والشركاء الاستراتيجيون للمبادرة وصناع القرار، وعدد من المشتركين من أصحاب الشركات والمشاريع الناشئة.

وأكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي أن النسخة السادسة من مبادرة «حلول شبابية» أضاءت على إبداعات شبابية واعدة، وأطلقت الطاقات الكامنة للعقول العربية الشابة، لتحويل رؤاهم وأحلامهم إلى واقع ملموس.

وقالت الأميرة نوف بنت محمد آل سعود إن شراكة المؤسسة مع مركز الشباب العربي من خلال مبادرة حلول شبابية تأتي من الإيمان بأن النجاح دائماً يتطلب العمل الجماعي والتعاون مع مختلف الفئات والقطاعات لإحداث التأثير الإيجابي الملموس.

وشهدت الفعالية تتويج ثلاثة فائزين في ختام المنافسات النهائية في مبادرة حلول شبابية، بين أصحاب المشاريع المشاركين من الشباب السعودي والشباب العربي المقيم بالمملكة العربية السعودية، الذين عرضوا مشاريعهم وإبداعاتهم التي قدمت حلولاً مبتكرة لمختلف التحديات المرتبطة بالعمل البيئي.

وحازت المركز الأول رغد الزهراني عن مشروع منصة «سلم تك»، وجاء في المركز الثاني محمد الخالد عن مشروع منصة «زيرو نت»، كما توجت بالمركز الثالث إيمان رضا اليوسف عن شركة «ميمبرولوجي». وحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة على جوائز مالية لدعم مشاريعهم، حيث حصل الفائز الأول على تمويل مالي بقيمة 50000 دولار أمريكي للمشروع، في حين حصل المركز الثاني على 20000، والمركز الثالث على 10000 دولار، وذلك لدعم مشاريعهم والحرص على نموها ونجاحها.