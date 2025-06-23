آمنة البلوشي.. نموذج في الانضباط والتميّز المهني

تمكنت الرقيب آمنة راشد البلوشي، من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، التي تعمل كقائد دورية أمنية، والأم لـ 7 أبناء بينهم 3 توائم، من أن تضرب أروع الأمثلة في الالتزام والانضباط والتميز المهني، وذلك بالحفاظ على سجل خال لها من الحوادث المرورية أثناء قيادة الدورية بشكل يومي أو أثناء استعمال مركبتها الشخصية.

هذا التميز ساهم في اختيار آمنة البلوشي، المرأة الوحيدة على مستوى شرطة دبي، ليتم تكريمها مع 65 شرطياً وموظفاً في مبادرة «نجوم القيادة الآمنة» في دورتها السابعة، والتي نظمتها إدارة التأمينات في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالتعاون مع شركة ماجد الفطيم- جينيسس، وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، والهادفة إلى تكريم السائقين المثاليين الذين لم يرتكبوا حوادث أو مخالفات مرورية على مستوى شرطة دبي.

وجاء اختيار آمنة البلوشي للتكريم بعد أن استطاعت خلال 4 سنوات من قيادتها للدورية الأمنية في منطقة اختصاص بردبي، في الحفاظ على سجل خال من الحوادث أو المخالفات المرورية، وإثبات التزام عالٍ في مهارة القيادة للدورية الأمنية.

آمنة البلوشي لفتت الأنظار بكونها المرأة الوحيدة ضمن المكرمين في جائزة قيادة الدوريات والسيارات التابعة لشرطة دبي، والتي يكتسحها الرجال نظراً لما تتطلبه من قواعد صارمة والتزام عال، بقواعد السير والمرور في الشوارع والطرقات، ودقة في التعامل مع ظروف الطريق المُختلفة. تقول البلوشي: « منذ أن توليت العمل على قيادة الدورية الأمنية في منطقة اختصاص بردبي، وإعطائي الثقة من قبل مرؤسيّ في العمل لم أسجل حادث سير، وهذا نابع من التدريب المستمر، وحبي الشخصي للقيادة والعمل الشرطي الميداني».

تشجيع الناس

تشير البلوشي إلى أنها أحبت العمل في قيادة الدورية الشرطية، وذلك نظراً لشغفها في القيادة، ونظراً لما تشاهده من تجاوب وتشجيع اجتماعي من مختلف أفراد المجتمع الذين تقابلهم وتتعامل معهم، مبينةً أنها تلمس دائماً خلال تعاملها اليومي وتنقلاتها الميدانية سعادة الناس عند مشاهدتهم امرأة تقود دورية وتتعامل مع بلاغاتهم.

أخدم وطني

تباشر البلوشي عملها بشكل يومي، حيث تتجه إلى مقر عملها وتستلم الدورية وتنتقل إلى منطقة اختصاص بردبي، تقول: «أشعر خلال عملي في شرطة دبي بأنني أخدم وطني وأخدم الناس، وهذا ما يسعدني دائماً، خاصة أن طبيعة عملي ميدانية وقريبة منهم».

فخورة بعملي

البلوشي أم لـ 7 أبناء بينهم 3 توائم، وتتراوح أعمار أبنائها بين 17 عاماً وعامين، وتمكنت من المزاوجة بين حياتها المهنية والأسرية وخلق توازن بينهما، تضيف: «أحرص على حياتي الأسرية وعند عودتي أعمل فوراً على إعداد الطعام وتدريس أبنائي وبناتي، ومتابعة احتياجاتهم المدرسية ودرجاتهم العلمية في مختلف المراحل، وأنا فخورة بعملي في شرطة دبي وبواجبي الأسري تجاه أبنائي وعائلتي».