«مجلس شباب غرفة الشارقة» يستشرف دور الكفاءات الوطنية في مستقبل التصنيع

نظم مجلس شباب غرفة الشارقة جلسة حوارية بعنوان «شباب الشارقة نحو الصناعة.. من الإبداع إلى الإنتاج»، لتسليط الضوء على الكفاءات الوطنية الشابة ودورها في قيادة مستقبل التصنيع، وتحويل الأفكار الابتكارية إلى مشاريع إنتاجية مستدامة تدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز دور الشباب في دعم مسيرة التنمية الصناعية في الدولة.

وشهدت الجلسة التي عقدت بالتعاون مع مجالس الشباب حضور معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، والدكتورة مريم سلطان بن هدة رئيس مجلس الشارقة للشباب، وعدد من المسؤولين ورواد الأعمال الشباب، وذلك ضمن فعاليات معرض «اصنع في الإمارات 2026».

أدارت الجلسة عائشة صالح، رئيس مجلس شباب غرفة الشارقة، وشارك في الحوار كلٌّ من الدكتور خالد آل علي عضو مجلس الشارقة للشباب، ومها منصور الزرعوني ممثلةً عن غرفة الشارقة، وشما محمد الفلاسي مصممة مجوهرات، وتناول المتحدثون تجاربهم في القطاع الصناعي، مؤكدين أن البيئة التشريعية المرنة والحوافز التنافسية التي تقدمها إمارة الشارقة توفر بيئة عمل نموذجية تعزز من قدرة الشباب على بناء مشاريع صناعية نوعية.

تمكين الشباب

وفي تقديمها للجلسة، أكدت عائشة صالح أهمية الربط بين الفكر الإبداعي والقدرة الإنتاجية لدى الشباب، واستعرضت جهود غرفة الشارقة لتمكين الشباب في القطاع الصناعي ضمن استراتيجية عمل وطنية تتبناها الغرفة لتحويل الطاقات الإبداعية للشباب إلى منجزات إنتاجية ملموسة تدعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى حرص مجلس شباب الغرفة على توفير منظومة متكاملة من الدعم والتدريب، بما يضمن صقل مهارات الشباب ومواءمتها مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.