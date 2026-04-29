«ريشة.إيه آي».. أول منصة ذكاء اصطناعي عربية متكاملة لصنّاع المحتوى

أعلنت شركة «إيه آي ميديا لاب»، التابعة لشركة «فيجنيرز» الإماراتية، عن إطلاق منصة «ريشة.إيه آي» (Risha.ai)؛ أول منصة ذكاء اصطناعي عربية متكاملة مصممة خصيصاً لدعم صناع المحتوى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك خلال فعاليات «ملتقى المؤثرين».

وتوفر «ريشة.إيه آي» رحلة إنتاج إبداعية متكاملة تبدأ من كتابة النصوص الاحترافية، مروراً بتوليد الصور وإنتاج الفيديوهات القصيرة والدبلجة، وصولاً إلى إعداد محتوى مخصص لمنصات التواصل الاجتماعي، ضمن منصة واحدة متكاملة، إلى جانب نظام مزدوج للأفاتار بالذكاء الاصطناعي للبودكاست، يتيح حوارات تفاعلية مدعومة بالكامل بالتقنيات الذكية.

وتُعد المنصة الأولى من نوعها التي تُطوَّر بالكامل لدعم اللغة العربية بجميع لهجاتها وأساليبها الثقافية والاجتماعية، بما يشمل التشكيل وفهم السياق المحلي، مع مكتبة نصوص احترافية تم تطويرها بالاستفادة من قاعدة بيانات «أكاديمية الإعلام الجديد»، ما يعزز جودة السرد القصصي ومطابقته للمعايير الإعلامية الحديثة.

وفي تصريحها خلال الحدث، أكدت عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات ومديرة قمة المليار متابع، أن إطلاق المنصة يمثل «مساهمة نوعية في تعزيز أصالة المحتوى العربي في الفضاء الرقمي»، موضحة أنها تعكس رؤية الإمارات الاستراتيجية في ريادة اقتصاد صناعة المحتوى وتمكين الإبداع العربي بأدوات تفهم اللغة وتستوعب عمق الثقافة واللهجات المحلية.

وقالت: «منصة ريشة.إيه آي تنطلق بميزة تنافسية كبيرة بما توفره من أدوات متكاملة تدعم اللغة العربية، وتمنح كل مبدع القدرة على تحويل أفكاره إلى محتوى عالمي بجودة عالية، كما تمثل خطوة مهمة لسد الفجوة التقنية في المنطقة، والانتقال من استهلاك التكنولوجيا إلى ريادتها في ابتكار حلول الذكاء الاصطناعي».

وأضافت أن هذه الخطوة تعزز مكانة المحتوى العربي في الاقتصاد الرقمي العالمي، وتدعم تطوير صناعة محتوى هادف واحترافي يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة.

من جهته، قال خالد أبو سيدو، الرئيس التنفيذي لشركة «إيه آي ميديا لاب»، إن إطلاق «ريشة.إيه آي» يمثل محطة مهمة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي القادرة على معالجة اللغة العربية بكفاءة عالية، مؤكداً أن الهدف هو تمكين صناع المحتوى من إنتاج محتوى احترافي عالمي المستوى بسرعة وكفاءة.

وأوضح أن الشركة تعمل على قيادة التحول نحو «ذكاء اصطناعي عربي» قادر على إحداث فرق حقيقي في قطاع الإعلام والإبداع، من خلال حلول عملية تدعم المستخدمين والمؤسسات على حد سواء.

وتبرز أهمية المنصة في ظل فجوة واضحة في المحتوى العربي الرقمي، إذ يُقدَّر عدد متحدثي اللغة العربية عالمياً بين 420 و440 مليون شخص، بينما لا تتجاوز حصة المحتوى العربي الرقمي 3% من إجمالي المحتوى العالمي، ما يعكس الحاجة إلى حلول تقنية متقدمة تدعم اللغة العربية وتزيد إنتاجها.

كما تشير البيانات إلى أن سوق الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وأفريقيا يواصل نموه ليصل إلى نحو 33–35 مليار دولار بحلول 2026، مع توقعات بمساهمة اقتصادية قد تصل إلى 320 مليار دولار بحلول 2030، ما يعزز موقع المنطقة مركزاً رئيسياً في هذا القطاع.

وتوفر «ريشة.إيه آي» أدوات عملية تمكّن صناع المحتوى من الانتقال من الفكرة إلى الإنتاج الكامل داخل منصة واحدة، سواء في الفيديو أو الصوت أو النصوص أو الدبلجة، بما يختصر الوقت والتكلفة ويرفع جودة الإنتاج، ويعزز وصول المحتوى العربي إلى جمهور أوسع وأكثر تفاعلاً.