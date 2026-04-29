«مقر المؤثرين» و«الفان» يطلقان «صندوق المحتوى الاجتماعي» بتمويل 5 ملايين درهم

أعلن «مقر المؤثرين»، بالشراكة مع منصة «الفان» الرائدة في تمكين صناع المحتوى، عن فتح باب التقديم أمام صناع المحتوى للانضمام إلى الدفعة الأولى من برنامج «صندوق المحتوى الاجتماعي»، وذلك خلال ملتقى المؤثرين. يأتي هذا الإعلان تتويجاً لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية، التي تم توقيعها بين الطرفين، خلال النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، والتي اختتمت أعمالها في دبي في 11 يناير الماضي.

وسيتم الإعلان عن النتائج الرسمية للبرنامج وأعمال صناع المحتوى الفائزين بالتمويل الذي يصل إلى 5 ملايين درهم، خلال النسخة الخامسة من قمة المليار متابع 2027.

وتهدف مبادرة «صندوق المحتوى الاجتماعي» إلى تمكين ودعم صناع المحتوى المتخصصين في المجالات الاجتماعية والأسرية، وتمويل إنتاجهم الإبداعي، بما يضمن إنتاجاً عالي الجودة، يسهم في تعزيز التماسك الأسري، وترسيخ القيم الإيجابية بين أفراد المجتمع، وتنشئة الأجيال الجديدة على الألفة والمودة والأهداف النبيلة.

وأكدت عالية الحمادي، نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مديرة قمة «المليار متابع»، أن إطلاق «صندوق المحتوى الاجتماعي» يمثل استثماراً استراتيجياً في الوعي الجمعي، موضحة أن الهدف هو تحويل صناع المحتوى المبدعين إلى شركاء فاعلين في بناء وتماسك الأسرة العربية من خلال إنتاج محتوى عالي الجودة، يحمل أهدافاً مجتمعية مؤثرة، ويسهم في تعزيز حضوره داخل كل بيت عبر المنصات الرقمية.

من جانبه قال محمد فتال، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«الفان»،إن إطلاق الصندوق يمثل خطوة عملية لنقل صناعة المحتوى الاجتماعي إلى مستوى الاحتراف، من خلال توفير الأدوات والتمويل اللازمين لتحويل رؤى المبدعين إلى مشاريع ذات أثر ملموس.

ويستهدف «صندوق المحتوى الاجتماعي» صناع المحتوى التعليمي، وصناع المحتوى الترفيهي التعليمي الموجه للأطفال والعائلات، وصناع المحتوى الأسري، الذي يعزز التماسك الأسري والقيم الإيجابية بين الأفراد، بالإضافة إلى صناع محتوى السرد القصصي ذي الطابع الإنساني والهادف، وصناع محتوى الرسوم المتحركة الموجهة للأسرة والطفل، وصناع المحتوى الغذائي الصحي. ويقدم كل من مقر المؤثرين ومنصة «الفان» تمويلاً للمشاركين في الدفعة الأولى من البرنامج والبالغ عددهم نحو 50 صانع محتوى، يقدر بـ5 ملايين درهم، يتمثل في دورات وبرامج تدريبية، ومعدات وأدوات تصوير متطورة، واستوديوهات متقدمة، إلى جانب دعم التعاون مع منصات التواصل الاجتماعي وكبرى العلامات التجارية، بما يضمن استمرارية المشاريع واستدامتها.