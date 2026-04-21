الهيئة الوطنية للإعلام تشكّل «مجلس شباب الهيئة»

في خطوة استراتيجية تعكس التزامها بخلق نماذج وطنية ومهنية متخصصة قادرة على تمثيل قطاع الإعلام بصورة مشرفة، أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عن تشكيل «مجلس شباب الهيئة الوطنية للإعلام»، حيث يأتي هذا الإعلان تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير بيئة إيجابية ومنصة فاعلة لاستثمار طاقات الشباب وإمكانياتهم في تطوير منظومة العمل الإعلامي الإماراتي وتمكينهم من قيادة قطاعاته المستقبلية.

وسيتولى «مجلس شباب الهيئة الوطنية للإعلام» مهام استراتيجية محورية تشمل اقتراح وإعداد السياسات والمبادرات الداعمة لتمكين الشباب، واحتضان مواهبهم الإبداعية، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع مجالس الشباب الاتحادية والمحلية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب. كما سيعمل المجلس على تمثيل الهيئة في المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية.

وقال معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: «إن المشهد الإعلامي اليوم يمثل القوة الناعمة والمحرك الأساسي لتعزيز مكانة دولة الإمارات على الساحة العالمية. نحن نؤسس لمرحلة جديدة ترتكز على إشراك الشباب كشركاء استراتيجيين في صياغة سرديتنا الوطنية الملهمة وإيصالها للعالم. استثمارنا في طاقات الشباب هو استثمار مباشر في مستقبل الوطن، حيث نضع ثقتنا في قدرتهم على قيادة تحولات المشهد الإعلامي، ليكونوا سفراء لرسالة الإمارات وقيمها، وصناعاً لقرار ومهندسي تغيير حقيقيين يرسخون ريادتنا وتنافسيتنا الاستراتيجية الشاملة».

من جانبه، أشار محمد سعيد الشحي، نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إلى أن مستقبل الإعلام يتطلب مرونة وابتكاراً لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة والتحول الرقمي، منوهاً بأن تشكيل مجلس شباب الهيئة يمثل خطوة استباقية لضمان جاهزية منظومتنا الإعلامية للمستقبل. وقال الدكتور جمال الكعبي، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام: «نسعى من خلال هذا المجلس إلى إحداث أثر إيجابي ومستدام في مسيرة شبابنا المهنية والشخصية، وتمكينهم من الانتقال من مرحلة المشاركة إلى مرحلة القيادة وصنع القرار الفاعل. سيعمل المجلس كمنصة حيوية لاحتضان مواهبهم، وتطوير مهاراتهم في تحليل السياسات، وتحويل أفكارهم الطموحة إلى مبادرات ملموسة».