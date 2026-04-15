إماراتية تحصد جائزة منظمة الصحة العالمية لبحوث متلازمة داون

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن فوز الدكتورة نها الزعابي، استشاري الأمراض الجينية والاستقلابية وأمراض الأطفال في مستشفى الفجيرة، بجائزة البحوث في مجال متلازمة داون – جائزة دولة الكويت في إقليم شرق المتوسط، التي تمنحها منظمة الصحة العالمية، تقديراً لإسهاماتها البارزة في تطوير البحث العلمي والخدمات الصحية المقدمة للأشخاص المصابين بمتلازمة داون وأسرهم، ودورها في تعزيز منظومة الرعاية المتكاملة لهذه الفئة على مستوى المنطقة.

وأكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن هذا التكريم الدولي يجسد المكانة العلمية الرفيعة للكفاءات الطبية العاملة في منشآت المؤسسة، ويعكس التزامها بتعزيز البحث والابتكار في المجالات الصحية ذات الأولوية، بما يسهم في تطوير نماذج رعاية متخصصة، ترتكز على أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف: «نولي في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة متكاملة للرعاية الجينية، ودعم الجهود البحثية التي تسهم في تحسين جودة حياة المرضى وأسرهم، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع أكثر صحة وجودة حياة، ويعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً للتميز في البحث الطبي والتخصصات الدقيقة».

وأعربت الدكتورة نها الزعابي عن اعتزازها بالحصول على هذه الجائزة، التي تمثل تقديراً دولياً للجهود البحثية والسريرية المبذولة في مجال متلازمة داون، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس العمل التكاملي بين الكوادر الطبية والشركاء المجتمعيين لدعم هذه الفئة، مضيفة: «نحرص على تطوير خدمات متخصصة، تلبي الاحتياجات الصحية والاجتماعية للأشخاص المصابين بمتلازمة داون وأسرهم، من خلال تبني برامج تشخيص، وتدخل مبكر قائمة على الأدلة العلمية، وتعزيز قدرات مقدمي الرعاية، إلى جانب دعم المبادرات المجتمعية، التي تسهم في تمكين هذه الفئة وتحسين جودة حياتهم».

وتتمتع الدكتورة نها الزعابي بخبرة واسعة في الأمراض الجينية والاستقلابية لدى الأطفال.