«صيف صندوق الوطن» ينطلق بمشاركة 54 مدرسة في 7 يوليو

اعتمد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أمس، خطة برنامج «صيف صندوق الوطن لعام 2025» الذي ينطلق في 7 يوليو المقبل، ويستمر على مدى 4 أسابيع في أكثر من 54 مدرسة حكومية وخاصة بكافة إمارات الدولة، إضافة إلى مشاركة كثيفة من المراكز الثقافية والشبابية على مستوى الدولة.

ويركز البرنامج هذا العام، من خلال أنشطته المتنوعة، على دعم وتعزيز اللغة العربية باعتبارها لغة القرآن وأحد أهم مكونات الهوية الوطنية الإماراتية، وتعزيز قيم الإبداع والابتكار، وتشجيع المواهب، وتعزيز القيم والتراث الإماراتي في نفوس الأجيال الجديدة، من خلال أنشطة متكاملة تجمع بين الترفيه والإبداع والرياضة والثقافة والتراث.

وافتتح معاليه باب التسجيل أمام كافة أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في هذه البرامج بداية من اليوم، عبر الموقع الرسمي لصندوق الوطن على شبكة الإنترنت أو من خلال المدارس المشاركة في البرنامج.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يؤكد دائماً أهمية الحفاظ على مسيرة الإمارات لتكون نابضة بالنجاح والحيوية، وإن ذلك يبدأ بالاعتزاز بلغتنا العربية، وهويتنا الوطنية، وما تتضمنه من قيم ومبادئ راسخة، وما تشير إليه من حرص كامل على تمكين الإنسان وتنمية قدراته على الإبداع والإنجاز والتفوق في المجالات كافة، وإن صندوق الوطن يلتزم من هذا المنطلق في كافة برامجه وأنشطته، بأن يكون تعزيز الهوية الوطنية هو محور التركيز وأساس العمل، مشيراً إلى أن الإعلان عن «صيف صندوق الوطن» يجسد رسالته التي تركز على تنمية القيم الإنسانية والصفات المجتمعية والثقافية، التي تتميز بها الهوية الوطنية، وحرصه الكبير على مكانة اللغة العربية في المجتمع.

وأضاف، إن جميع هذه الخصائص تتجلى بكل وضوح في توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يدعونا دائماً إلى الاحتفاء بالقيم والمبادئ التي تشكل مسيرة هذا الوطن، مردفاً إن القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة أرست دعائم دولة قوية ومتطورة، تتمتع بالرخاء والأمان والاستقرار وتنفتح بذكاء وثقة على معطيات العصر كافة.

وأوضح أن البرامج الصيفية لصندوق الوطن في نسختها الجديدة لهذا العام تركز على «العربية لغة القرآن»، الذي يهتم باللغة العربية وفنونها وآدابها عبر برامج متنوعة تعتمد أساليب مبتكرة في العرض الجذاب والتفاعل الدائم مع المشاركين، باعتبارها جزءاً أساسياً في الهوية الوطنية.

من جانبه أكد ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، أن برنامج «صيف صندوق الوطن» يستهدف هذا العام الأبناء من الفئات العمرية من 8 إلى 16 سنة؛ حيث يتم تقسيمهم إلى 3 فئات، الأولى من 8 إلى 10 سنوات تقدم لهم برامج تراعي الأنشطة الحركية والقصصية والتفاعل المباشر من خلال الرسم والتلوين وحفظ آيات قصيرة من كتاب الله، والثانية من 11 إلى 13 سنة وتركز أنشطتها على النقاش التفاعلي والتحليل البسيط وممارسة الكتابة والرسم والفنون المسرحية والرياضة وحفظ عدد من سور القرآن، والثالثة من 14 إلى 16 سنة وتركز على المبادرات التطوعية والرياضة والكتابة والفنون المسرحية.