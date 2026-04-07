طفل إماراتي يوظف منصته في تعزيز وعي الناشئة

نجح خالد حسين الحمادي في توظيف منصته على مواقع التواصل الاجتماعي لتحويل التحديات إلى فرص واعدة، ليبرز بوصفه نموذجاً ملهماً في التأثير الإنساني وصناعة الأثر بين الناشئة.

وفي ظل ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، لم يكتفِ ابن الـ14 ربيعاً بموقف المشاهد، بل استثمر وعيه الوطني وخبرته التي صقلها من خلال العمل البرلماني والمجتمعي، ليكون منصة طمأنينة تبث السكينة في نفوس أقرانه.

وبمنطق القائد الواثق الذي يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، لم يترك خالد زملاءه من الناشئة فريسة للقلق أو ضغوط التغيير المفاجئ، بل بادر برسم خريطة طريق عملية لاستثمار فرص التعلم عن بُعد بكفاءة. ومن خلال رسائله المؤثرة على منصات التواصل وتفاعله المباشر، أسهم في تشجيع أقرانه على استثمار أوقاتهم في المنزل بما يعزز الإبداع والابتكار الذاتي.

ولم يأتِ هذا التأثير من فراغ، إذ يستند إلى تجربة ثرية ومتنوعة في مجالات الإعلام والعمل المجتمعي والتطوعي، حيث برز خالد مذيعاً في إذاعة الشارقة «استوديو 94»، ومراسلاً في تلفزيون الشارقة، كما شارك في تغطية فعاليات نوعية مثل مهرجان «إكسبوجر» الدولي للتصوير، إلى جانب حضوره في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي ضمن مبادرة «أطفال مؤثرون». وامتد عطاؤه إلى تقديم ورش هادفة للأطفال، والمشاركة في المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم، إلى جانب أدواره التطوعية مع الهلال الأحمر، وعضويته في فريق «إسعاد وإبداع».

كما عزز حضوره الإعلامي من خلال تقديم عدد من البرامج التلفزيونية على قنوات وطنية، من بينها «سما دبي»، و«ماجد»، ما أكسبه مهارات التواصل، التي انعكست على قدرته في التأثير الإيجابي في محيطه. وتوج هذا المسار بعدد من الإنجازات، من بينها تحقيق مراكز متقدمة في مسابقات التصوير، خصوصاً بطائرات الدرون بالتعاون مع وزارة الداخلية، إلى جانب فوزه في مسابقات ثقافية ومجتمعية، ومشاركته في مبادرات تُعنى بالقراءة والقرآن الكريم.

وانطلاقاً من إيمانه بأن ابن الإمارات لا تكسره الأزمات بل تصقله، ركز خالد في خطابه على أهمية الاستمرار في العطاء الأكاديمي والالتزام بالإجراءات الوطنية، مؤكداً أن الوعي هو السبيل لتجاوز التحديات، وأن البيت المتوحد يظل الحصن المنيع في مختلف الظروف. ومن خلال تجربته البرلمانية، اكتسب خالد حنكة ميدانية وقدرة على إيصال الرسائل بوعي واتزان، ما جعله صوتاً موثوقاً بين أقرانه، ونموذجاً يحتذى في تحويل التحديات إلى فرص.