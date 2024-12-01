برنامج حافل في ضاحية الخروس بالشارقة



شهدت ضاحية الخروس في الشارقة برنامجاً من الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ53 ، انطلق بمسيرة من مسجد الصحبة الصالحة، إلى الحديقة العامة في المنطقة، حيث أنشدت الأهازيج الشعبية بمشاركة الأهالي ، والفرقة العسكرية، والفنون الشعبية.



وتضمنت الأنشطة والاحتفال، العروض الوطنية والمسابقات، ومشاركة الأسر المنتجة، بما تصنعه من مأكولات ومنتجات متنوعة، وفن الرزيف وفن الحربية والاستعراض الوطني للفرقة العسكرية، والورش المتنوعة للأطفال، والورش التثقيفية.



وقال جمعة عبدالله المغني الحمودي، رئيس مجلس الضاحية : «تضمن الاحتفال بعيد الاتحاد الـ53 في ضاحية الخروس مشاركة جميع فئات المجتمع، إذ كان الموروث والثقافة والتراث محور هذا الاحتفال، فشملت الفعالية الأهازيج الشعبية والمأكولات التقليدية. شارك في الفعالية جميع أهالي ضاحية الخروس الذين عبروا عن حبهم وولائهم للوطن بالاحتفاء بتاريخه وبالعادات والتقاليد والموروث الثقافي، وتعريف الأجيال القادمة بها».