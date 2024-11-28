«دبي للمستقبل» و«ميتا»: 30 مبتكراً وشركة يواجهون التحديات بالذكاء الاصطناعي

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل وشركة «ميتا» العالمية عن اختتام النسخة الأولى لبرنامج لاما ديزاين درايف «Llama Design Drive» في دولة الإمارات، والذي شهد مشاركة 30 من المبتكرين والشركات الناشئة من حول العالم لتطوير حلول مبتكرة باستخدام نموذج «Llama 3» للذكاء الاصطناعي ضمن 7 تحديات متنوعة شاركت بها طيران الإمارات، ودبي القابضة، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومجموعة شلهوب.

وعمل المشاركون بالبرنامج على مدار 4 أسابيع لتطوير أفكار ومشاريع نوعية توظف الإمكانات الواعدة للذكاء الاصطناعي وأدواته المتنوعة في تصميم مستقبل مجالات الطيران والتنقل والتجزئة والقطاع العقاري وإحداث نقلة نوعية بها. وقد تم اختيار المشاركين في برنامج «لاما ديزاين درايف» من أصل 135 طلباً للمشاركة تم تقييمها بالتعاون مع فريق«ستارت أب بوت كامب».

وشهد اليوم الختامي لبرنامج لاما ديزاين درايف (Llama Design Drive) عرضاً لأبرز هذه المشاريع بحضور ممثلي شركاء البرنامج، بما في ذلك حلول مبتكرة من شركتي «إنديغو هايف» و«آيكوم إنوفيشن» لتوظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة المسافرين من أصحاب الهمم وكبار السن، فيما طورت شركة «ترانسيند تكنولوجيز» منصة تستفيد من التعلم العميق عبر «Llama 3» لتحليل أداء العلامات التجارية والمتاجر بصورة أفضل وتقديم رؤى عملية حول العلامات التجارية الفخمة، وطورت شركة «فيتش تكنولوجيز» فكرة لتعزيز إدارة المخزونات والتنبؤ بحجم الطلب المستقبلي باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقدّمت شركة «صفر كربون» حلاً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي لأتمتة تتبع بيانات انبعاثات الغازات الضارة بما يسهم بتعزيز الاستدامة وتحسين احتساب الانبعاثات، كما استعرض أحد المشاركين «بوت شات» مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتبسيط بيانات التنقل والمساعدة على اتخاذ قرارات فعالة لإدارة حركة المركبات.

وطوّرت شركة «بيانات» الناشئة منصة تستفيد من بيانات التنقل من مصادر متعددة لتحسين تفاعلات المستخدمين عبر محادثات مبنية على الذكاء الاصطناعي. وقدّمت شركة «أوريكس» الناشئة المتخصصة بتحليل البيانات حلاً يستخدم قدرات «Llama 3» لمعالجة البيانات بهدف تعزيز كفاءة وسائل النقل العام عبر تحليل وتحسين اتصالات الطرق.

وأكد عبد العزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن تنظيم هذا البرنامج بالشراكة مع شركة «ميتا» العالمية قدم منصة عالمية لتمكين المبتكرين ورواد الأعمال المبدعين من استعراض أفكارهم ومشاريعهم القائمة على أدوات الذكاء الاصطناعي لتطوير حلول ذكية قابلة للتطبيق على نطاق واسع لخدمة قطاعات المستقبل الحيوية كالطيران والتنقّل الذكي والاستدامة وغيرها انطلاقاً من دبي.

ومن جهته قال جولان عبد الخالق، مدير برامج السياسات في شركة «ميتا» لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا: «توضح هذه المبادرة قوة الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر في جمع أشخاص متنوعين لحل أصعب التحديات بالابتكار.

وشهدنا خلال اليوم الختامي لهذا البرنامج العديد من الاستخدامات المذهلة للذكاء الاصطناعي والتي أظهرت الفكر الإبداعي للمشاركين ومهاراتهم التقنية وفهمهم العميق لاحتياجات مختلف القطاعات. ونحن فخورون بدعم هذه المواهب التي سيحدث عملها تغييراً نوعياً هنا في دولة الإمارات، وستلهم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المستقبل عبر المنطقة والعالم».

يُعدّ «لاما ديزاين درايف» برنامجاً مبتكراً يهدف إلى تسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة ودعمها عبر تمكينها من الوصول إلى أبرز قادة القطاع، لابتكار حلول فعّالة لتحديات فعلية باستخدام الذكاء الاصطناعي. ويتيح هذا البرنامج للشركات الناشئة فرصة استثنائية للتعاون مع نخبة من أبرز الشركات الرائدة، لإيجاد الحلول المبتكرة والقائمة على الذكاء الاصطناعي لتحديات الأعمال المعقّدة.