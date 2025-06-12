الإمارات تشارك في «قمة شباب بريكس» بالبرازيل

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال «قمة شباب بريكس»، التي تستضيفها جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة، إلى جانب وفود من الدول الأعضاء وشركائها من دول الجنوب العالمي، وذلك بهدف مناقشة سُبل تعزيز دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في صنع القرار على المستوى العالمي.

وترأس خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، وفد الدولة المشارك في القمة، والذي ضم نخبة من الكفاءات الوطنية الشابة.

وتعليقاً على هذه المشاركة، قال خالد النعيمي، إن دولة الإمارات اتخذت من توجيهات القيادة الرشيدة نهجاً تواصل من خلاله التزامها الراسخ بتمكين الشباب وتوفير بيئات داعمة تعزز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية العالمية، وتجسيداً للإيمان المطلق بأن الشباب هم المحرّك الأساسي لإحداث التغيير، من خلال تطوير مهاراتهم، وإشراكهم في صناعة السياسات الوطنية والدولية، وتعزيز حضورهم في مواقع التأثير.

وأكد أن المشاركة في «قمة شباب بريكس» تُمثّل فرصة استثنائية لبناء جسور التعاون بين شباب الجنوب العالمي، وتعزيز الوعي السياسي، ودعم المبادرات القيادية، وتمكين الشباب من الابتكار وريادة الأعمال، خصوصاً في مجالات الاقتصاد الأخضر والتقنيات الرقمية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وبناء مستقبل أكثر استدامة لكافة المجتمعات حول العالم.