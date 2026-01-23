إطلاق المرحلة التطبيقية من «هاكاثون الشباب العربي ـ نسخة الألعاب الإلكترونية»

أطلق مركز الشباب العربي المرحلة التطبيقية المكثفة من «هاكاثون الشباب العربي ـ نسخة الألعاب الإلكترونية»، الذي ينظم تحت شعار «ألعاب إلكترونية.. بهوية عربية»، بشراكة استراتيجية مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وأبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية، ورعاية ذهبية من مجموعة تايجر القابضة، بالتعاون مع «Games Ventures» و«Futuregames» وتنظم هذه المرحلة من البرنامج في مقر أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية بمشاركة 50 شاباً وشابة من 10 دول عربية.

وتعدّ هذه المرحلة محطة محورية ضمن برنامج تدريبي تطبيقي متكامل يمتد على مدار ثلاثة أشهر، صمم ليحاكي بيئة عمل استوديوهات تطوير الألعاب العالمية.

وتم تقسيم المشاركين إلى أربعة فرق تعمل في شكل استوديوهات مستقلة متعددة التخصصات، تضم مطورين ومصممين وفنانين وكتاب سرد قصصي، ضمن تجربة عملية واقعية تحاكي دورة إنتاج الألعاب الاحترافية منذ بلورة الفكرة وحتى الوصول إلى المنتج النهائي.

ويتوج مسار البرنامج باختيار الفريق الفائز ليعلن عنه كأفضل مشروع وفكرة في الهاكاثون.

ويختتم البرنامج بالعرض النهائي ضمن فعاليات «الاجتماع العربي للقيادات الشابة»، والذي يطلقه المركز سنوياً تحت مظلة «القمة العالمية للحكومات»، والذي سيقام في دبي خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير المقبل، حيث تقدم الفرق الأربعة المتنافسة ألعابها بصفتها مشاريع أصلية مكتملة، مدعومة بعروض سينمائية قصيرة وتجارب لعب حية.

وأكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، أن «هاكاثون الشباب العربي ـ نسخة الألعاب الإلكترونية» يمثل نموذجاً عربياً متقدماً لتأهيل مطوري الألعاب، مشيراً إلى أن الهوية العربية بما تحمله من قصص ورموز وتاريخ وبيئات متنوعة تعد مصدراً غنياً للسرد القصصي وبناء العوالم الرقمية، وأن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً لتمكين الشباب وصناعة المستقبل، لافتاً إلى أن الألعاب الإلكترونية أصبحت تمثل مساراً اقتصادياً وإبداعياً واعداً للشباب العربي، وفرصة حقيقية لبناء مهارات احترافية وفتح آفاق جديدة للعمل والإنتاج وريادة الأعمال في الاقتصاد الإبداعي العالمي.

وأكد معالي محمد بن خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، أن وجود أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية كشريك استراتيجي للحدث هو تأكيد على الدور الرائد الذي تقوم به أبوظبي للاستثمار في المواهب الشابة في مجالات الألعاب الإلكترونية والتقنيات الإبداعية.

وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إن الشراكة مع مركز الشباب العربي ضمن برنامج هاكاثون الشباب العربي تأتي في إطار دعم غرفة دبي الرقمية لتنمية المهارات الرقمية والإبداعية للشباب، وتمكينهم من الدخول إلى واحدة من أسرع الصناعات نمواً ضمن الاقتصاد الرقمي.