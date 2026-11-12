أكثر من 100 سفير ودبلوماسي يشاركون في اللقاء التنسيقي استعداداً لتنظيم دورة القمة العالمية للحكومات 2027

بمشاركة أكثر من 100 سفير ودبلوماسي من مختلف دول العالم، نظمت وزارة الخارجية ومؤسسة القمة العالمية للحكومات، لقاءً تنسيقياً، بهدف توحيد الجهود وتعزيز تكامل الأدوار استعداداً لاستضافة الوفود المشاركة في القمة العالمية للحكومات 2027، بما يعكس المكانة العالمية الرائدة للقمة ودورها في تعزيز التعاون الدولي واستشراف وصناعة المستقبل.

حضر اللقاء سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي وكيل وزارة الخارجية، وسعادة عمران شرف مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد يوسف الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية.

واستعرض اللقاء منظومة العمل التحضيرية للقمة، بما في ذلك آليات الترشيح والتسجيل والجداول الزمنية المرتبطة بها، ومسارات التنسيق المشترك، وتوزيع المسؤوليات وتحديد نقاط الاتصال بين الجهات المعنية، بما يعزز التكامل المؤسسي ويرفع مستويات الجاهزية لاستقبال الوفود الدولية وتنظيم مشاركتها.

وقال سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة: «تمثل القمة العالمية للحكومات أكثر من مجرد منصة للحوار؛ فهي منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات الدولية، وتبادل التجارب الحكومية، والاستعداد المشترك لتحديات المستقبل. ولطالما استند نهج دولة الإمارات إلى الانفتاح والتعاون الدولي والاستفادة من تجارب الآخرين. ونسعى من خلال القمة إلى تعزيز هذا النهج عبر جمع الحكومات لتبادل المعرفة، واستعراض الإنجازات، واستكشاف أساليب مبتكرة في الحوكمة والتنمية المستقبلية».

وأضاف سعادته: «نشجع شركاءنا الدوليين على الاستفادة من القمة كمنصة لتواصل ثنائي ومتعدد الأطراف هادف، يتجاوز المشاركة إلى تحديد المصالح المشتركة، وتطوير الشراكات، وترجمة الحوار إلى نتائج ملموسة. ولا تقتصر قيمة القمة على النقاشات التي تجمعها، بل تشمل أيضاً ما تتيحه من فرص للتعاون المستدام والمبادرات التي تمتد إلى ما بعد انعقادها».

من جهته، أكد محمد الشرهان أن القمة العالمية للحكومات تواصل ترسيخ دورها منصةً عالمية لربط المعرفة بصناعة القرار، وإثراء الحوار حول التوجهات والحلول التي تمكّن الحكومات من مواكبة المتغيرات واستباقها، مشيراً إلى أن التحضير لكل دورة يستند إلى تعزيز قيمة المشاركة، وتوفير بيئة داعمة لبناء الشراكات وتبادل الخبرات والتجارب العملية.

وأوضح الشرهان أن تقديم تجربة نوعية للمشاركين يتطلب تكاملاً في العمل الحكومي، وتوحيداً للرؤى حول الأهداف والمسؤوليات، لافتاً إلى أن اللقاء يمثل خطوة مبكرة ضمن التحضيرات لقمة 2027، ويتيح للجهات المعنية مواءمة خططها مع متطلبات الاستضافة ومراحل التنفيذ، ومناقشة الإجراءات بصورة مباشرة، بما يضمن كفاءة التنسيق وسلاسة العمل المشترك.

وشملت أعمال اللقاء عرضاً تفصيلياً لإجراءات الترشيح والتسجيل ومراحل استكمالها وفق الجدول الزمني المعتمد، بما يمكّن الجهات الحكومية من تنظيم مشاركاتها ومتابعة متطلباتها في المواعيد المحددة.

وركزت الجلسات التفاعلية على التعريف بآليات التنسيق بين الجهات المعنية باستضافة الوفود، وتوزيع الأدوار وتحديد نقاط الاتصال، بما يعزز انسيابية تبادل المعلومات وتكامل جهود فرق العمل خلال مراحل الإعداد والتنفيذ لتنظيم القمة العالمية للحكومات 2027.

وتعد القمة العالمية للحكومات منصة دولية تجمع الحكومات والمنظمات الدولية والشركات العالمية وقادة الفكر والخبراء، لبحث أبرز التوجهات العالمية واستشراف مستقبل العمل الحكومي، وتعزيز الشراكات وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات والحلول المبتكرة للتحديات المستقبلية.