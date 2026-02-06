القمة العالمية للحكومات .. مشاركة قياسية ونجاح كبير

سموه: نجاح القمة تصويت بالثقة من دول العالم

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفريق الوطن وحكومات العالم، بمناسبة نجاح القمة العالمية للحكومات 2026.

وأكد سموه أن نجاح القمة العالمية للحكومات هو نجاح لفريق الوطن وتصويت بالثقة من دول العالم وترسيخ لنجاح أحد أهم التجمعات الحكومية العالمية.

وقال سموه أمس عبر حسابه على منصة «إكس»: «اختتمنا اليوم القمة العالمية للحكومات.. في أكبر نسخة لها بحضور أكثر من 150 حكومة و500 وزير وأكثر من 60 رئيس دولة وحكومة.. نجاح القمة.. هو نجاح لفريق الوطن.. وتصويت بالثقة من دول العالم.. وترسيخ لنجاح أحد أهم التجمعات الحكومية العالمية. نشكر حكومات العالم.. وفريق الوطن.. ورئيس الوطن.. ونلقاكم العام القادم ونحن أكبر وأفضل وأعظم».

اقرأ أيضاً:

لمشاهدة الملف .. PDF اضغط هنا