خالد بن محمد يلتقي رئيس الدومينيكان ورئيس وزراء مونتينيغرو

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لويس أبي نادر، رئيس جمهورية الدومينيكان، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الدومينيكان، وبحث سبل توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية في أبرز القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، بما يعود بالخير والنفع والنماء على البلدين وشعبيهما الصديقين.

كما التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ميلويكو سباجيك، رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو (الجبل الأسود)، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2026.

واستعرض اللقاء فرص تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مونتينيغرو، وسبل الارتقاء بها نحو آفاق أرحب من التعاون المشترك والشراكات الاستراتيجية في مختلف المجالات ذات الأولوية الوطنية، بما يدعم المصالح المتبادلة للبلدين، ويعود بالازدهار والنماء على شعبيهما الصديقين.

حضر اللقاءين معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، ومعالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، ومحمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل، ومحمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.