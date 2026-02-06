أكاديمية أنور قرقاش توقع مذكرة تعاون مع جامعة لودوفيكا للخدمة العامة

وقعت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية مذكرة تعاون مع جامعة لودوفيكا للخدمة العامة، وذلك في إطار تعزيز الشراكات الأكاديمية الدولية وتوسيع آفاق التعاون في مجالات البحث والتدريب وبناء القدرات المؤسسية.

وقع مذكرة التعاون عن جانب الأكاديمية الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام الأكاديمية، فيما وقعتها عن جانب الجامعة ليليانا سميخ، المدير العام للشؤون الدولية، وذلك بحضور سفير دولة الإمارات لدى المجر سعود حمد غانم حمد الشامسي. تم توقيع المذكرة خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026، بما يعكس التزام الجانبين بتعزيز التعاون الأكاديمي الدولي والاستفادة من المنصات العالمية لتبادل المعرفة والخبرات.

وتهدف مذكرة التعاون إلى دعم تبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين، بما يسهم في تطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية، وتعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما ينسجم مع رسالة الأكاديمية في إعداد الكفاءات الوطنية وتعزيز الحوار الأكاديمي والدبلوماسي على المستويين الإقليمي والدولي.