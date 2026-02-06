عبدالله بن زايد: الإمارات حريصة على توسيع آفاق التعاون مع دول أمريكا اللاتينية

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، سانتياغو بينيا رئيس جمهورية الباراغواي، وذلك على هامش مشاركته في أعمال القمة العالمية للحكومات.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الباراغواي، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم تطلعات البلدين نحو تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع جمهورية الباراغواي ودول أمريكا اللاتينية الصديقة، وبناء شراكات تنموية مثمرة، مشيداً بالمشاركة المتميزة لجمهورية الباراغواي في القمة العالمية للحكومات، التي تعد منصة دولية مهمة لتبادل الخبرات، واستشراف مستقبل العمل الحكومي.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي سعيد الهاجري وزير دولة.

أذربيجان

كما استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، جيهون بيراموف وزير خارجية جمهورية أذربيجان.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء، معالي سعيد الهاجري، ومحمد مراد البلوشي سفير الدولة لدي جمهورية أذربيجان.

أرمينيا

كما استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أرارات ميرزويان وزير خارجية جمهورية أرمينيا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا، وسبل تعزيز التعاون في عدة مجالات، بما يسهم في دعم المصالح المشتركة للبلدين، كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على توسيع شراكاتها الدولية، وتعزيز التعاون مع جمهورية أرمينيا في القطاعات المتصلة بالأولويات التنموية للبلدين.

حضر اللقاء، معالي سعيد الهاجري، والدكتورة نريمان الملا سفيرة الدولة لدى جمهورية أرمينيا.

بنما

كما استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، هافيير مارتينيز أتشا، وزير العلاقات الخارجية في جمهورية بنما، على هامش مشاركة معاليه في القمة العالمية للحكومات.وبحث اللقاء علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية بنما، وسبل تطويرها في عدة مجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يعكس تطلعات البلدين نحو تعزيز الشراكات الدولية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والحرص على تعزيز مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.وخلال اللقاء، وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وهافيير مارتينيز أتشا، على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين.حضر اللقاء معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة، ومعالي سعيد الهاجري وزير دولة.

شؤون اللاجئين

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، برهم صالح، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وبحث اللقاء أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وسبل تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى دعم اللاجئين والنازحين، والتخفيف من تداعيات الأزمات الإنسانية حول العالم.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على مواصلة دعم المبادرات الإنسانية والتنموية، انطلاقاً من نهجها الثابت في مساندة الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز العمل الإنساني الدولي بالتعاون مع المنظمات الأممية والشركاء الدوليين.

«اليونيسيف»

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، كاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف».

وبحث اللقاء أوجه التعاون بين دولة الإمارات ومنظمة اليونيسيف في المجالات الإنسانية والتنموية، وسبل دعم البرامج والمبادرات الرامية إلى حماية الأطفال وتمكينهم حول العالم.

كما تناول اللقاء أهمية الشراكات الدولية في مواجهة التحديات الإنسانية، ودور القمة العالمية للحكومات في تسليط الضوء على القضايا ذات البعد الإنساني.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية الهادفة إلى تحسين أوضاع الأطفال، وتعزيز فرص التعليم والرعاية الصحية، خاصة في المناطق المتأثرة بالأزمات.

اللجنة اليهودية الأمريكية

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أعضاء اللجنة اليهودية الأمريكية «AJC».

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، وعدداً من القضايا الدولية، كما جرى استعراض أهمية دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إرساء دعائم السلام المستدام، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتبنّي الحلول السياسية والحوار البناء لمعالجة الأزمات.

كما ناقش اللقاء سبل تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان، وأهمية ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر استقراراً وتعاوناً، ويعزز جهود السلام على المستويين الإقليمي والدولي.

سموه:

نهجنا ثابت في تعزيز العمل الإنساني الدولي بالتعاون مع المنظمات الأممية

ملتزمون بدعم الجهود الدولية لتحسين أوضاع الأطفال وفرص التعليم والصحة

بحث التخفيف من تداعيات الأزمات الإنسانية مع المفوض الأممي لشؤون اللاجئين

استعراض التعاون بين الإمارات و«اليونيسيف»

مناقشة دعم الجهود الرامية إلى إرساء دعائم السلام المستدام مع اللجنة اليهودية الأمريكية