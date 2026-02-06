منصور بن زايد: الإمارات تواصل نهجها في بناء شراكات فاعلة

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، فوستان أرشانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى.

وجرى خلال اللقاء - الذي حضره معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز فرص الشراكة المستقبلية.

ودون سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في حسابه عبر منصة «إكس»: «‏في إطار القمة العالمية للحكومات 2026، التقينا بفخامة رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث استعرضنا علاقات التعاون وسبل تطويرها في مختلف المجالات. وتواصل دولة الإمارات نهجها في بناء شراكات فاعلة، إيماناً بأن العمل المشترك هو أساس التنمية والازدهار».

حضر اللقاء معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، فيما حضر من الجانب الأفريقي باسكال بيدا، وزير الأشغال الكبرى والاستثمار الاستراتيجي.