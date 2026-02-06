حمدان بن محمد يبحث التعاون مع رئيس وزراء مونتينيغرو ورئيس حكومة كردستان العراق

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، ميلويكو سباجيك، رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو، وذلك ضمن أعمال اليوم الثالث من القمة العالمية للحكومات 2026، التي انعقدت في مدينة جميرا بدبي.

وبحث اللقاء علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية مونتينيغرو، وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من القطاعات التنموية والحيوية، ومناقشة فرص توسيع الشراكات بين الجانبين، وفتح المزيد من الفرص أمام القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم مسارات النمو المستدام، ويحقق المصالح المشتركة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حرص دولة الإمارات على تطوير علاقاتها مع جمهورية مونتينيغرو، وتوسيع مجالات التعاون، بما يخدم تطلعات البلدين نحو التنمية الاقتصادية الشاملة، ويعزز الاستقرار، ويفتح آفاقاً جديدة للشراكات في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، ثمن ميلويكو سباجيك استضافة دولة الإمارات للقمة العالمية للحكومات، مشيداً بمستواها التنظيمي ومكانتها منصة دولية رائدة، تجمع قادة الحكومات وصناع القرار والخبراء من مختلف دول العالم، وأكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات، والاستفادة من خبراتها الرائدة في مجالات التطوير الاقتصادي، والحوكمة الحكومية، واستشراف المستقبل.

وأشار الجانبان إلى أهمية القمة العالمية للحكومات في ترسيخ التعاون الدولي وتبادل التجارب الحكومية الناجحة، ومناقشة التحديات العالمية المشتركة، وصياغة رؤى مستقبلية مبتكرة تعزز جاهزية الحكومات، وقدرتها على مواكبة المتغيرات المتسارعة.

على صعيد متصل، التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات وإقليم كردستان العراق، وسبل تطويرها في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم مسارات التنمية المستدامة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع إقليم كردستان العراق، والبناء على ما يجمع الجانبين من علاقات إيجابية، مشيراً سموه إلى أهمية توسيع آفاق التعاون، وتشجيع الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، والاستفادة من الفرص المتاحة، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار للجميع.

من جانبه، أعرب مسرور بارزاني عن تقديره لاستضافة دولة الإمارات القمة العالمية للحكومات، مشيداً بمكانتها منصة عالمية رائدة للحوار وتبادل الخبرات الحكومية، ومؤكداً حرص حكومة إقليم كردستان العراق على تطوير علاقاتها مع دولة الإمارات، والاستفادة من تجاربها الناجحة في مجالات التنمية الاقتصادية، والحوكمة، واستشراف المستقبل.

كما أكد أهمية القمة العالمية للحكومات منصة دولية، تجمع قادة الحكومات وصناع القرار والخبراء، وتسهم في مناقشة التحديات العالمية وصياغة حلول مبتكرة، تعزز جاهزية الحكومات، وتدعم التنمية المستدامة.

حضر اللقاءان معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي؛ ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي؛ ومعالي سلطان المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي؛ وهشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة «وصل لإدارة الأصول».

