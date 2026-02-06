مسؤولون وخبراء: الذكاء الاصطناعي وتصفير البيروقراطية يقودان مستقبل الحكومات

أكد وزراء ومسؤولون وخبراء دوليون خلال جلسات محور «الإصلاح الحكومي» في اليوم الأخير من القمة العالمية للحكومات 2026، أن مستقبل الحكومات يرتكز على تصفير البيروقراطية، وتبني الذكاء الاصطناعي، وتصميم خدمات متمركزة حول المواطن، مدعومة بالبيانات وتحليل الرأي العام، بما يعزز كفاءة القرار ويرتقي بجودة التجربة الحكومية.

وناقشت جلسة «كيف تؤثر آراء المواطنين على فعالية الحكومات؟» أهمية دمج بيانات الرأي العام في صنع القرار، حيث أكدت معالي ليديا لاميسي أكانفاريبا، وزيرة إصلاحات القطاع العام في جمهورية غانا، أن الاستماع المنهجي للمواطنين يعزز نجاح الإصلاحات ويرسخ الشفافية.

وفي جلسة «تصفير البيروقراطية.. إعادة تشكيل التصور العالمي للحكومات»، أكد محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، أن وضع متلقي الخدمة في قلب عملية التطوير يمثل الأساس لنجاح أي حكومة.

وأكد أن الإمارات قامت بتقييم الخدمات الحكومية وفق خمسة معايير رئيسية هي: الوقت اللازم لإتمام الإجراءات، والتكلفة، وسهولة التنبؤ بالنتائج، وسهولة الوصول إلى الخدمة، وإمكانية الوصول إلى المعلومات سواء عبر المنصات الإلكترونية أو المكاتب الحكومية.

من جانبها، أكدت مارجري كراوس، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـ APCO، أن الحكومة المتمركزة حول المواطن تعيد صياغة العلاقة بين الفرد والمؤسسة، وتحول الخدمة من إجراء إداري إلى تجربة تفاعلية قائمة على المشاركة والتقييم المستمر.

وفي جلسة «إصلاح العمل في عصر الذكاء الاصطناعي»، أكدت الدكتورة سينثيا بريزيل مديرة MIT RAISE أن الاستثمار في المهارات الرقمية للشباب يمثل أولوية عالمية في ظل أكبر كتلة شبابية في التاريخ.