غرفة دبي للاقتصاد الرقمي توقع اتفاقية مع شركة "كانفا" لتأسيس مقرها الإقليمي في دبي

وقعت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اتفاقية مع الشركة العالمية المتخصصة ببرمجيات التصميم "كانفا" Canva، وذلك لتأسيس المقر الإقليمي للشركة في دبي ودعم 250 ألف شركة رقمية صغيرة ومتوسطة وفرد خلال السنوات الخمس المقبلة، وبما ينسجم مع الخطط والإستراتيجيات الوطنية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وذلك خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026 التي تختتم فعالياتها اليوم في دبي.

وبحضور معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وقع الاتفاقية كل من سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وكليف أوبريخت، الشريك المؤسس ومدير العمليات في كانفا.

وستتولى الغرفة، بموجب الاتفاقية، دعم تأسيس المقر الإقليمي لشركة "كانفا" في دبي، بما يسهم في توسيع نطاق أعمالها على المستويين المحلي والإقليمي.

وتشكل هذه الخطوة ترجمة عملية لالتزام دبي المستمر بتطوير منظومة رقمية متكاملة، وتعزيز مكانتها مركزا عالميا للابتكار، كما تعكس جاذبية الإمارة وجهة مفضلة لكبرى شركات التكنولوجيا العالمية.

كما ستتيح شركة كانفا، للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأسست حديثاً في دبي والإمارات إمكانية الوصول إلى حزم خدمات متقدمة ضمن منصتها المتخصصة في التصميم والاتصال المرئي، بهدف تمكين هذه الشركات لاحقاً عند الإطلاق الرسمي، من الاستفادة من أدوات متقدمة في مجالات التصميم والإنتاجية والابتكار، مما يساهم في تعزيز حضورها الرقمي، وتبسيط عمليات إنشاء المحتوى، وتحفيز الابتكار، دون الحاجة إلى خبرات متخصصة في التصميم.

تم تطوير منصة "كانفا" لتمكين الجميع من التصميم، حيث تلبي المنصة احتياجات الإبداع والتصميم للمؤسسات، والشركات الصغيرة، والمستهلكين، والطلاب في أكثر من 190 دولة حول العالم.

وتُقدّر القيمة السوقية لكانفا بنحو 42 مليار دولار، ويستخدمها أكثر من 260 مليون شخص شهرياً، فيما تم إنشاء أكثر من 40 مليار تصميم عبر منصتها.

وتم إنشاء أكثر من 54 مليون تصميم على كانفا، في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال عام 2025 فقط، ويستخدم المنصة حالياً مستخدم واحد من بين كل ثمانية من مستخدمي الإنترنت في الدولة.

وقال معالي عمر سلطان العلماء، إن دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزا عالميا جاذبا لشركات التكنولوجيا والابتكار الرقمي، من خلال بيئة أعمال مرنة وداعمة، وبنية تحتية متقدمة تواكب تطورات الاقتصاد الرقمي، مؤكدا الالتزم بتوفير المنصات والأدوات التي تمكّن الشركات من النمو والتوسع في دبي، لا سيما في القطاعات الإبداعية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والحلول المتقدمة.

وأوضح أن الاتفاقية مع "كانفا" تأتي بهدف تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم تطورها ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي المتطورة في دبي.

من جانبه، قال كليف اوبريخت إن دبي تحتضن ملايين الأفراد الذين يبنون ويبدعون على نطاق واسع، ويعكس هذا التعاون الإيمان المشترك بقوة الإبداع والتكنولوجيا.

وأضاف أن تأسيس مقر الشركة الإقليمي في دبي يتيح العمل بشكل أقرب مع الشركات الصغيرة والمؤسسات والمبدعين في جميع أنحاء المنطقة، وتمكينهم من الوصول إلى مجموعة أدوات "كانفا" لتحويل أفكارهم إلى واقع، ونحن متحمسون للمساهمة في إنجازات دبي.

ومنذ إطلاقها في العام 2013، أحدثت "كانفا" نقلة نوعية في عالم الاتصال المرئي عبر أداة تصميم سهلة الاستخدام وتمكّن الأفراد وفرق العمل من إنشاء مجموعة واسعة من المحتوى المرئي، بدءاً من تصاميم وسائل التواصل الاجتماعي والعروض التقديمية، وصولاً إلى المواقع الإلكترونية ومقاطع الفيديو.