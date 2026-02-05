رئيس جمهورية تيمور ليتشي يرشح محمد بن زايد لجائزة نوبل للسلام

ثمن خوسيه راموس هورتا، رئيس جمهورية تيمور ليتشي الديمقراطية، الدور الكبير الذي يقوم به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في العديد من الوساطات بين الدول، والأعمال الإنسانية والخيرية التي تشهد على أيادي سموه البيضاء في كل أرجاء المعمورة، ورشح سموه للفوز بجائزة نوبل للسلام..

وقال خوسيه راموس هورتا، رئيس جمهورية تيمور، ليتشي الديمقراطية: "إذا كنت سأرشح شخصاً لجائزة نوبل للسلام، فسأرشح الشيخ محمد بن زايد، لأنه قام بالعديد من الوساطات بين الدول بهدوء، وهو يمنحك مدرسة أو مستشفى ولا يريد أن يُكتب اسمه عليه".

جاء ذلك خلال مشاركة خوسيه راموس هورتا، في أعمال القمة العالمية للحكومات 2026 بدبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، والتي استمرت على مدى ثلاثة أيام.

ويشارك في القمة العالمية للحكومات 2026 أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وأكثر من 500 وزير، وأكثر من 150 حكومة، كما تجمع أكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، وأكثر من 700 رئيس تنفيذي لكبرى المؤسسات والشركات العالمية و87 عالماً حائزاً على جائزة نوبل وغيرها من الجوائز العلمية المرموقة، وبحضور أكثر من 6250 مشاركاً.