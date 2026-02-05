شما المزروعي: الاستثمار في بناء الإنسان إيمان راسخ بالإمارات

أكد مسؤولون وخبراء دوليون أن مستقبل السياسات الاجتماعية وتصميم المدن يتجه نحو نموذج يضع الإنسان في مركز التخطيط وصناعة القرار، ويعتمد على فهم السلوك الإنساني، وتمكين الأسرة، وتوظيف البيانات والتقنيات المتقدمة، لبناء مجتمعات أكثر مرونة وقدرة على مواكبة التحولات السكانية والديموغرافية المتسارعة.

جاء ذلك خلال جلسات في محور «المستقبل الحضري» ضمن أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2026، التي ركزت على تطوير سياسات اجتماعية متكاملة، ونماذج حضرية تستجيب لاحتياجات السكان، وتعزز جودة الحياة والاستدامة.

وخلال جلسة «فهم السلوك الإنساني.. كيف نصمم نظماً تواكب التحولات السكانية؟»، التي أدارتها معالي شما المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، تم استعراض توجهات حديثة في تصميم السياسات الاجتماعية، تقوم على الانتقال من مفهوم الرعاية إلى التمكين، ومن الدعم المباشر إلى بناء القدرات الفردية والأسرية.

وأكدت معالي شما المزروعي أن السياسات الاجتماعية في دولة الإمارات تنطلق من إيمان راسخ بأن الاستثمار الحقيقي يكمن في بناء الإنسان، مشيرة إلى أن بناء المجتمعات يبدأ من تمكين الفرد والأسرة وتعزيز قدرتهما على المشاركة الفاعلة في التنمية. وأوضحت أن النماذج الحديثة للرعاية الاجتماعية تركز على تحفيز الأفراد وتطوير مهاراتهم، لا الاكتفاء بتقديم الدعم.

من جانبه، أوضح معالي ماساغوس زولكيفلي، وزير التنمية الاجتماعية وشؤون الأسرة في سنغافورة، أن بلاده أعادت صياغة نهجها الاجتماعي بالانتقال من إطار «الشؤون الاجتماعية» إلى «تمكين الأسرة»، بما يعزز الاعتماد على الذات المدعوم بشبكات مساندة فعالة عند الحاجة.

وأشار إلى برنامج وطني اختياري لتمكين الأسر انضم إليه نحو نصف الفئات المستهدفة، ما يعكس مستوى الثقة في النهج المعتمد. بدوره أكد البروفيسور ديفيد هالبيرن، مدير معهد داونينج بانكوك بجامعة كامبريدج، أن الأسرة تمثل حجر الأساس في بناء المجتمعات.

وتناولت جلسة بعنوان «بعد 15 عاماً.. هل التنقل الذاتي جاهز للمرحلة القادمة؟» تطور حلول القيادة الذاتية، حيث أكدت تيكيدرا ماواكانا، الرئيس التنفيذي لشركة «Waymo»، أن التنقل الذاتي بلغ مرحلة نضج تشغيلي بعد سنوات من الاختبارات المكثفة.

وفي جلسة «هل يمكن أن تفهم المدن ساكنيها وتستشعر احتياجاتهم؟» شدد كينغو كوما، المؤسس والمهندس المعماري في Kengo Kuma and Associates، على أن المدن الناجحة تُصمَّم انطلاقاً من الإنسان وتنسجم مع الطبيعة والثقافة المحلية.