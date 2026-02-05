«كهرباء دبي» تبحث التعاون في الاستدامة والطاقة والذكاء الاصطناعي

عقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سلسلة لقاءات مع عدد من المؤسسات المحلية والعالمية، منها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، و«شنايدر إلكتريك» و«سيرفيس ناو»، خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي، جرى خلالهما بحث آفاق التعاون الاستراتيجي، وتبادل أفضل الخبرات وأبرز الممارسات العالمية، بما يسهم في دفع مسيرة التنمية المستدامة، ودعم تطور استخدامات الذكاء الاصطناعي، وتسريع التحول الرقمي، وتطوير بنية تحتية مستدامة ومرنة تواكب تطلعات دبي المستقبلية.

حضر اللقاءات كل من: المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، وخولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي، ومحمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لمركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» التابع لديوا الرقمية، الذراع الرقمية للهيئة.

تحدث معالي الطاير في الاجتماعات عن نهج الهيئة الاستباقي في بناء شراكات مع رواد التكنولوجيا العالميين، بهدف توظيف الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة، وتبادل الخبرات العالمية في مجال البنية التحتية المستدامة، لترسيخ مكانة دبي مدينة ذكية ومستدامة على المستوى العالمي.

أكد معالي الطاير خلال اجتماعه مع محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» حرص الهيئة على تعزيز أواصر الشراكة والتعاون مع «مصدر»، وتشجيع الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، بما ينسجم مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي التي تهدف إلى توفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.

واستعرض معالي الطاير التوجهات الاستراتيجية للهيئة، بما ينسجم مع رؤية دبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والاستدامة، مؤكداً دورها المحوري في ترجمة الرؤى الطموحة لإمارة دبي إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع، كما تطرق معالي الطاير إلى التوسع في شبكة محطات «الشاحن الأخضر» للسيارات الكهربائية، والتي بلغت أكثر من 1,860 نقطة شحن في مختلف أنحاء دبي، بما في ذلك محطات الشحن المرخصة من الهيئة، بالتعاون مع مؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص.

وتطرق معالي الطاير إلى الإنجازات غير المسبوقة،التي حققتها الهيئة وريادتها العالمية بوصفها إحدى أبرز المؤسسات الخدماتية في قطاعي الطاقة والمياه على مستوى العالم.

تطرق معالي الطاير في اجتماعه مع وليد شتا، رئيس «شنايدر إلكتريك» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأمال شاذلي، رئيس الشركة في منطقة الخليج، إلى جهود الهيئة في مجال تخزين الطاقة، وتحدث معاليه عن مراكز البيانات الخضراء، التي تديرها شركة مورو التابعة لديوا الرقمية الذراع الرقمية للهيئة، والشركة الرائدة في استضافة البيانات والخدمات السحابية، ولديها أكبر مركز بيانات أخضر يعمل بالطاقة الشمسية في العالم في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وفقاً لـ«غينيس للأرقام القياسية» العالمية.

سيرفس ناو

بحث معالي الطاير خلال الاجتماع مع كاثي موزايز، رئيسة منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «سيرفس ناو» (ServiceNow)، آفاق التعاون في توظيف الحلول الرقمية المتقدمة لتعزيز كفاءة ومرونة منظومة خدمات الطاقة والمياه في دبي، والارتقاء بتجربة المتعاملين.