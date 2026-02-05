مسؤولون: الرياضة والتجارب الفاخرة محركات جديدة لنمو الاقتصاد

استعرض مسؤولون ورياضيون دور تجربة الإنسان والرياضة بوصفها عوامل محورية في تشكيل مستقبل الاقتصاد، من خلال تسليط الضوء على كيف تؤثر اختيارات الأفراد وأساليب حياتهم، إضافة إلى القيم الرياضية وروح المنافسة، في رسم سياسات النمو والابتكار، كما ناقشوا السبل التي يمكن للحكومات والمؤسسات اعتمادها لاستثمار هذه التجارب في تعزيز الاقتصاد المستدام ورفع كفاءة القطاعات المختلفة.

جاء ذلك خلال جلستين في محور «اقتصاد التجربة» ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، حيث استعرض المتحدثون ملامح بناء اقتصادات المستقبل، من خلال التركيز على «اقتصاد التجربة» بوصفه نموذجاً جديداً لا تُصنع فيه القيمة عبر السلع والخدمات فقط، بل عبر التجربة الإنسانية التي تعيد تشكيل السياحة وهوية المدن والاقتصاد الإبداعي وجاذبية الدول للاستثمار والمواهب والزوار.

وفي جلسة «كيف تتحكم تجربة الإنسان في مستقبل الاقتصاد؟»، أكد غايتون ماكنزي، وزير الرياضة والفنون والثقافة في جمهورية جنوب أفريقيا، أن الاقتصادات العالمية تشهد تحولاً في فهم قيمة الرياضة والفنون والثقافة، بعدما باتت تشكل محركاً اقتصادياً مباشراً ورافعة للقطاع السياحي ومصدراً لفرص العمل.

من جانبه، أكد باولو بارليتا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة Arsenale، أن صناعة التجارب الفاخرة لا تقوم على المنتج وحده، بل على منظومة متكاملة تشمل التصميم والبيانات والموهبة البشرية في قطاع الضيافة، موضحاً أن التحدي الحقيقي يتمثل في بناء ثقافة خدمة قادرة على تحويل كل تفاعل إلى ذاكرة إيجابية ترافق الزائر حتى بعد مغادرته.

بدوره، قال سومر سيفري أوغلو، الشريك المؤسس ورئيس الطهاة التنفيذيين في Efendy group وعضو لجنة تحكيم برنامج MasterChef Türkiye، إن الطعام لم يعد مجرد وجبة بل تحول إلى تجربة ثقافية متكاملة تعكس هوية المدن والدول، وتسهم في بناء صورة ذهنية جاذبة للسياحة، موضحاً أن الزائر يبحث عن قصة وذاكرة وهوية ترافقه بعد انتهاء الرحلة.

وناقشت جلسة «كيف تصبح الرياضة محركاً أساسياً للاقتصاد؟» دور الرياضة في تحفيز الاقتصادات المحلية وتعزيز التماسك المجتمعي، بمشاركة تيرون أرمستيد، لاعب خط الهجوم السابق في دوري كرة القدم الأمريكية للمحترفين ومؤسس منظمة تيرون أرمستيد، ودرو بليدسو، لاعب خط الهجوم السابق في دوري كرة القدم الأمريكية للمحترفين، وتود روتشي، لاعب خط الهجوم السابق في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية ومدير العلاقات الحكومية في PAP Technologies، وجيلان فيليبس، لاعب خط الوسط الدفاعي في دوري كرة القدم الأمريكية للمحترفين.