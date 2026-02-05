محمد بن زايد ومحمد بن راشد: تجمعنا والكويت علاقات أخوية تاريخية عميقة

عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات، لقاءات مع قادة وضيوف القمة، حيث التقى سمو الشيخ أحمد الصباح، رئيس الوزراء الكويتي، مشيداً سموه بالعلاقات الأخوية التاريخية والعميقة التي تجمع البلدين، والتعاون المشترك بين الجانبين في المجالات كافة.

وثمّن سموه المشاركة الفاعلة لحكومة الكويت في القمة، التي تمثل استمراراً لنهج التعاون والعمل المشترك بين البلدين، والمسار الراسخ الذي تنتهجه الكويت وقيادتها الحكيمة في تطوير منظومة العمل الحكومي، والإسهام الإيجابي في استشراف وتصميم مستقبل العمل الحكومي.

كما التقى سموه رئيسة تنزانيا سامية حسن، وبحث معها تعزيز العلاقات، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، وبحث معه الأوضاع العربية، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو» خالد العناني، وبحثا آفاق تعزيز التعاون المتميز بين الإمارات و«اليونيسكو».

وأكد سموه خلال اللقاءات أهمية توسيع التعاون، وتعزيز الشراكات بين حكومات العالم، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة، ويرتقي بجودة حياة المجتمعات.