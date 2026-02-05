Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
الإمارات

منصور بن زايد يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء في تركمانستان

undefined's profile picture

وام

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أمس، بقصر الوطن في أبوظبي، رشيد ميردوف، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية تركمانستان. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية تركمانستان في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.
كما تم التطرق إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.