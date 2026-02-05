منصور بن زايد يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء في تركمانستان

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أمس، بقصر الوطن في أبوظبي، رشيد ميردوف، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية تركمانستان. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية تركمانستان في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

كما تم التطرق إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.