سيف بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع كردستان العراق وقيرغيزستان ومولدوفا

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على هامش القمة العالمية للحكومات 2026 كلاً على حدة، مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، وعادل بك قاسم علييف، رئيس مجلس وزراء جمهورية قيرغيزستان، ودانييلا ميسايل - نيتشيتين وزيرة الشؤون الداخلية بجمهورية مولدوفا.

وتبادل سموه وبارزاني، خلال اللقاء، الأحاديث الودية، وبحثا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات ذات الصلة.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتنسيق، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز علاقات التعاون بين الجانبين، وتبادلا الحديث حول القمة العالمية للحكومات وأهميتها بوصفها منصة دولية رائدة تجمع صناع القرار وقادة الفكر، وتسهم في تبادل الرؤى والخبرات وبحث مستقبل العمل الحكومي، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز التعاون الدولي.

تبادل خبرات وتجارب

وبحث سموه مع عادل علييف سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات الشرطية والأمنية، وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير منظومات العمل الأمني، بما يسهم في دعم الاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية المتغيرة.

وأكد الجانبان أهمية القمة العالمية للحكومات بوصفها منصة دولية جامعة لتلاقي الحكومات وصناع القرار، وتعزيز حوارات الحضارات وتبادل المعارف والخبرات، واستشراف مستقبل العمل الحكومي والأمني بما يخدم المجتمعات ويعزز الأمن والتنمية المستدامة.

توقيع مذكرة

وبحث سموه مع وزيرة الشؤون الداخلية بجمهورية مولدوفا، آفاق التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والشرطية، وسبل تطوير الشراكات في مجالات التدريب، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات في التعامل مع التحديات الأمنية المعاصرة.

وشهد اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف واستبدال رخص القيادة الصادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مولدوفا.

وتنص مذكرة التفاهم على الاعتراف المتبادل برخص القيادة الصادرة من الإمارات وجمهورية مولدوفا واستبدالها دون إجراء الاختبار النظري والعملي، بهدف تسهيل تنقل حاملي رخص القيادة من الجانبين أثناء الإقامة أو الزيارة.