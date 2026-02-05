مسؤولون وخبراء: الإمارات نموذج في دمج الذكاء الاصطناعي بالخدمات

أكد مسؤولون وخبراء دوليون أن الابتكار والذكاء الاصطناعي باتا ركيزة محورية في إعادة تصميم نماذج الحوكمة وصناعة القرار، بما يعزز جاهزية الحكومات لمواكبة التحولات المتسارعة وبناء منظومات أكثر كفاءة ومرونة وثقة.

وأشاروا إلى أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحويل التكنولوجيا إلى جزء من الحياة اليومية.

جاء ذلك خلال جلسات تركز على «حكومات المستقبل» ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، حيث ناقش المشاركون سبل تطوير الأداء الحكومي، وتسريع التحول الرقمي، وتوظيف التقنيات المتقدمة لخدمة المجتمعات وصياغة سياسات أكثر استدامة.

واتفق المتحدثون على أن الذكاء الاصطناعي لا يمثل تهديداً للعمل الحكومي، بل فرصة لصناعة قرارات أذكى، وتحسين جودة الخدمات، وبناء حكومات قادرة على الانتقال من الاستجابة إلى الاستباق.

وفي جلسة «هل تخشى الحكومات فوات الفرص؟» تناول باتريك جيه ماكغينيس مؤلف كتاب الخوف من فوات الفرص، تحديات القرار الحكومي في ظل تسارع المتغيرات العالمية، موضحاً ثنائية «فومو»: الخوف من فوات الفرصة و«فولو»: الخوف من اتخاذ قرار خاطئ.

وناقشت جلسة «كيف تحافظ الدول على سيادتها الرقمية؟» قضايا الأمن السيبراني وحماية البيانات، بينما تطرقت جلسة «ما بعد الحكومة الاستباقية.. النموذج القادم للحكومات» إلى ملامح الجيل الجديد من الحوكمة القائم على البيانات والابتكار والشراكات مع القطاع الخاص.

وناقشت جلسة «كيف يعزز الذكاء الاصطناعي دور الحكومات والمجتمعات؟» دور التقنيات الذكية في تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز الأثر المجتمعي.

وفي جلسة «التوجهات المستقبلية من منظور مراكز الفكر العالمية» قال الدكتور محمد العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات إن العالم يقف عند مفترق طرق معقد، حيث لم تعد التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية والاقتصادية تتحرك بمعزل عن بعضها.

وأوضح أن مفهوم القوة لم يعد محصوراً في القدرات العسكرية أو الاقتصادية، بل أصبح مرتبطاً بقدرة الدول والمؤسسات على استشراف المستقبل وإدارة المخاطر وصياغة سياسات قائمة على المعرفة.

وأكد تنامي الدور الاستراتيجي لمراكز الفكر كحلقة وصل بين المعرفة وصانع القرار.

وتحدث في الجلسة أيضاً كل من نافين غيريشانكار، رئيس قسم الأمن الاقتصادي والتكنولوجيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، والدكتور جون بروني، المؤسس والرئيس التنفيذي لـSAGE International، وهوك جو كوون، رئيس معهد كوريا للإدارة العامة، وسلطان العلي، نائب رئيس قطاع مكتب دبي في مركز تريندز للبحوث والاستشارات، وفريدريك كيمب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«أتلانتيك كاونسل» والبروفيسور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية.