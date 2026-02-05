«طرق دبي» توقّع اتفاقية لإطلاق أول برنامج لشبكة نقل مؤتمتة

وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اتفاقية تعاون مع شركة جلايدوايز، الرائدة عالمياً في شبكات النقل المؤتمتة، لإطلاق أول برنامج آلي لشبكة نقل مؤتمتة، يوفر نمطاً جديداً للنقل الذكي والمستدام في إمارة دبي، ويسهم في دعم منظومة النقل الجماعي وتوفير حلول فعالة لرحلات الميل الأول والأخير.

وقع الاتفاقية عن الهيئة، معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وعن شركة جلايدوايز، مارك سيغر، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك للشركة، وذلك خلال انعقاد القمة العالمية للحكومات 2026، التي تختتم أعمالها في دبي 5 فبراير الجاري.

ويعد نظام النقل المؤتمت «ATN» من جلايدوايز نمطاً جديداً للنقل يعتمد على مركبات كهربائية ذاتية القيادة، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو منفصل عن حركة المرور، ويعمل على مسارات صغيرة «ضيقة» باستخدام هياكل إرشادية خفيفة مرتفعة أو على مستوى الأرض، بما يقلل من التأثير في الطرق وشبكات الخدمات القائمة، ويوفر النظام حلاً حضرياً بتوفير خدمة مركبات شخصية عند الطلب على مدار الساعة، وتنقلاً مباشراً من نقطة إلى نقطة دون توقف، بزمن رحلات سريع، مع إمكانية تخصيص أنظمة التحكم في المناخ ووسائط الترفيه، وانبعاثات محلية صفرية، ومعايير أمان وتوفر تضاهي النقل الجماعي.

ويتيح النظام ربطاً افتراضياً لأكثر من 10 مركبات، بفاصل زمني يبلغ ثانية واحدة، وتتراوح سعة المركبة بين 4 و6 ركاب، وبسرعة تشغيلية تصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة، والمركبة مزودة بـ 20 ليدار عالي الدقة، ورادارات وكاميرات عالية الدقة.وقال معالي مطر الطاير: «إن الاتفاقية تأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة، لتعزيز ريادة دبي العالمية في تبنّي حلول التنقل الذكي والمستدام، والتوسع في تطبيق الأنماط المبتكرة للنقل، بما يدعم جودة الحياة، ويرفع كفاءة منظومة النقل الجماعي، ويعزز تكاملها مع أنماط التنقل المستقبلية».

وأشار الطاير إلى أن النظام يتميز بقدرة تشغيلية عالية، تتيح نقل أكثر من 20 ألف راكب في الساعة في الاتجاهين، إضافة إلى انخفاض التكاليف الرأسمالية بنسبة تصل إلى 90%، والتكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 70%، مقارنة بوسائل النقل الأخرى، وهو ما يعزز كفاءة الاستثمار في مشاريع النقل المستدام.