وزراء الخدمة المدنية العرب يناقشون توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير نماذج العمل الحكومي

بحث وزراء ورؤساء الخدمة المدنية في الدول العربية سبل تعزيز التعاون والشراكات في تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي، وتوظيف تكنولوجيا المستقبل في تطوير نماذج عملية للعمل الحكومي العربي، واستعرضوا مخرجات تقرير «حالة الإدارة الحكومية العربية»، الذي تم إطلاقه ضمن فعاليات منتدى الإدارة الحكومية العربية في القمة العالمية للحكومات 2026.

جاء ذلك، في الدورة الخامسة للاجتماع الوزاري، الذي هدف إلى تعزيز التنسيق العربي وتبادل الخبرات في مواضيع التنمية الإدارية الحكومية، وسبل تعزيز تبني التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في جهود تطوير العمل الحكومي، وتمكين الكفاءات والمواهب والموارد البشرية الحكومية.

وشهد الاجتماع بحث مستقبل الإدارة الحكومية العربية، وسبل تعزيز التعاون العربي في تطوير المنظومة الإدارية، وتعزيز جاهزية الحكومات العربية للمستقبل، وتعزيز التعاون في تصميم وتطبيق أطر حوكمة متقدمة للذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية.

وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية: إن الاجتماع الوزاري رسخ مكانته منصة عربية لتشجيع وتحفيز الحراك العربي نحو تطوير عمل المنظومات الإدارية الحكومية، ومناقشة أفضل الطرق والوسائل لتمكينها بالتكنولوجيا المتقدمة، بما يشمل الذكاء الاصطناعي والبيانات، التي تكفل تسريع جهود الحكومات العربية في مواكبة متطلبات العصر على المستوى الإداري.

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن تعزيز منظومة الإدارة الحكومية العربية، وتطويرها على أسس مستقبلية تضمن تحقيق أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة، يمثل توجهاً لحكومة دولة الإمارات، ويعكس رسالة القمة العالمية للحكومات بتوفير منصة للشراكات والتعاون الهادف لتطوير استراتيجيات وابتكار حلول متكاملة، ترسي أسس حكومات المستقبل.

حالة الإدارة الحكومية

وناقش المشاركون في الاجتماع نتائج «تقرير حالة الإدارة الحكومية العربية: نماذج عملية لتبني الذكاء الاصطناعي 2026»، التي استعرضها الدكتور يسار جرار عضو مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وبحثوا أهم توصيات التقرير، الذي جمع بين مسح وحوارات مع أكثر من 1600 وزير ومسؤول وموظف حكومي عربي حول الذكاء الاصطناعي، ليقدم قراءة عملية لواقع الذكاء الاصطناعي في الحكومات العربية، مع التركيز على حالات الاستخدام ذات الأثر الفعلي.

واستكشف التقرير كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل تصميم الحكومات، وصنع القرار.

وقدم الدكتور فادي سالم مدير إدارة بحوث السياسات في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، عرضاً تناول ملامح خارطة طريق مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية، وتطرق إلى السبل الكفيلة بتعزيز إسهام تكنولوجيا المستقبل في تعزيز كفاءة العمل الحكومي.