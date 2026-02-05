مدير عام «اليونسكو»: الإمارات داعم للثقافة على المستوى العالمي

استعرضت جلسة «ما الدور الذي تلعبه الثقافة في تشكيل مستقبل الإنسانية؟» ضمن أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2026، أهمية الثقافة كقوة محركة للتقارب بين الشعوب، ودورها في ترسيخ قيم السلام والتفاهم، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة عبر التعليم والإبداع والتنوع الثقافي.

وشارك في الجلسة الدكتور خالد العناني مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة وأدارتها الإعلامية بيكي أندرسون من شبكة «سي إن إن».

وأشاد الدكتور العناني بالدور الريادي الذي تضطلع به دولة الإمارات في دعم الثقافة على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن مشاركته في القمة العالمية للحكومات تمثل حضوره الأول في هذا الحدث الدولي.

وأوضح أن انسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو وما ترتب عليه من فقدان نحو 22 % من الميزانية يمثل تحدياً، لكنه لن يوقف مسيرة المنظمة، التي يظل دعم التعليم جوهر رسالتها، مؤكداً أن «المنظمة أكبر من أي معوقات».

وأكد أن مفهوم الثقافة يتجاوز المواقع التراثية ليشمل الصناعات الإبداعية والهوية والعيش المشترك، مشيراً إلى أن المنظمة الأممية تسعى لمواجهة تحديات التمويل من خلال تنويع الشراكات مع المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمؤسسات الخيرية، وتصحيح الصورة النمطية التي تعد الثقافة ترفاً، بينما هي في الحقيقة استثمار استراتيجي في الإنسان والمرأة والشباب.

مسؤولية إنسانية

بدوره، قال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي إن دولة الإمارات تعد الثقافة مسؤولية إنسانية مشتركة، وحمايتها تتطلب شراكات دولية، مشدداً على أن الإمارات تضع التعاون الثقافي في صميم أولوياتها، باعتباره أساساً للتعايش والسلام بين الشعوب.

وأكد أن شراكة دولة الإمارات مع منظمة «اليونسكو» في مشروع «إحياء روح الموصل» لم تقتصر على إعادة تأهيل المباني والمواقع التاريخية، بل امتدت لتشمل برامج متكاملة لتمكين المجتمعات المحلية وبناء القدرات وتدريب الكوادر المتخصصة.