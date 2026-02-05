حمدان بن محمد: معزّة رجاجيل

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في خاصية «الستوري» عبر حسابه في منصة «إنستغرام» أبياتاً شعرية تتحدث عن صفات الشعب الإماراتي المتوارثة، وبالمقابل يتحدث سموه عن الحكومة ودورها في خدمة الشعب، حيث بدأ أبياته: «نحنا معزّتنا، معزّة رجاجيل»، دليلاً على الوفاء بالعهد وصلابة الموقف الذي يشبه الميزان عندما تتساوى بين كفتيه المعزة وصلابة الموقف، كما عرّج سموه على أبناء الإمارات الشعب الأصيل الذي ورث حب الإمارات كابراً عن كابر، ويكافئ سموه هذا الوطن وأبناءه بأن القيادة وجدت لتخدم الوطن وشعبه.

وأرفق سموه صورة تجمعه مع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

نحنا معزّتنا، معزّة رجاجيل

ونثّبت الميزان فالموقف الصعب

الشعب حب الدار من جيل لجيل

متوارثه واحنا هنا نخدم الشعب