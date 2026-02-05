عبدالله بن زايد: الإمارات تدعم العمل الدولي متعدد الأطراف لبناء مستقبل مزدهر للشعوب

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عدداً من كبار المسؤولين المشاركين في القمة العالمية للحكومات التي تقام في دبي، حيث بحث سموه معهم علاقات التعاون وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاءات، أهمية القمة العالمية للحكومات كمنصة دولية رائدة لتعزيز الحوار والتعاون بين الحكومات، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مواجهة التحديات العالمية المشتركة، مشدداً على حرص دولة الإمارات على دعم العمل الدولي متعدد الأطراف، وترسيخ الشراكات القائمة على التنمية المستدامة والابتكار، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً لشعوب العالم.

فرص

وتفصيلاً، استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الدكتور نواف سلام، رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين البلدين، ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك، وسبل تعزيزهما بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، ويلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين في التنمية والرخاء.

وتطرق سموه والدكتور نواف سلام إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة العالمية للحكومات، والمتصلة بتعزيز التنمية الشاملة في المجتمعات.

كما استعرض الجانبان، خلال اللقاء، عدداً من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اللقاء، عمق العلاقات الأخوية مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ودعم دولة الإمارات لكل ما يحقق التنمية والازدهار للبنان وشعبه.

مسارات التعاون

واستقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ميلويكو سباجيك، رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو (الجبل الأسود)، وجرى خلال اللقاء بحث مختلف مسارات التعاون المشترك، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية.

كما استعرض الجانبان عدداً من الموضوعات المتصلة بأجندة عمل القمة العالمية للحكومات في دبي، وتبادلا وجهات النظر بشأن أهمية هذا الحدث الدولي في تعزيز الابتكار في العمل الحكومي ودعم أهداف التنمية الشاملة في المجتمعات.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اللقاء، بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية مونتينيغرو (الجبل الأسود)، والحرص المشترك على الاستفادة من كافة الفرص المتاحة لتعزيزها، بما يعود بالخير والرخاء على شعبي البلدين الصديقين.

مصالح متبادلة

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تشيرينغ توبغاي، رئيس وزراء مملكة بوتان، حيث جرى بحث العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات ومملكة بوتان، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.

وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع غي بارميلان، رئيس الاتحاد السويسري، علاقات التعاون الثنائي وفرص تعزيزها في عدد من القطاعات، من بينها الذكاء الاصطناعي، والاقتصادي، والتجاري، والاستثماري، والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرها من المجالات التي تدعم الأولويات التنموية للبلدين.

وهنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، غي بارميلان بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد السويسري لعام 2026، مؤكداً تطلع دولة الإمارات إلى بناء علاقات تعاون متطورة وشراكات مثمرة مع بلاده في مختلف القطاعات.

كما استعرض الجانبان، خلال اللقاء، أهمية قمة تأثير الذكاء الاصطناعي، التي ستعقد في جنيف عام 2027، ومن المقرر أن تستضيفها دولة الإمارات عام 2028.

واستقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، كارلوس مارتينيز ألفارادو، وزير خارجية جمهورية غواتيمالا، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يخدم مصالحهما المشتركة، إضافة إلى عدد من القضايا التي تهم البلدين.

كما استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إدوارد بيزيمانا وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتعاون من أجل التنمية في جمهورية بوروندي، حيث جرى بحث سبل تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين في عدة قطاعات، لاسيما التنموية.

وبحث سموه خلال لقائه ديلينا إبراهيمي، وزيرة الاقتصاد والابتكار في جمهورية ألبانيا، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة العالمية للحكومات، كما استعرضا سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية.

تبادل الخبرات

كما استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، تيمكو موتشونسكي، وزير الخارجية والتجارة الخارجية في جمهورية شمال مقدونيا.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بتيمكو موتشونسكي، وجرى خلال اللقاء، الذي عقد على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تعزيز التعاون المشترك في عدد من القطاعات، من بينها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والطاقة، والذكاء الاصطناعي.

كما استعرض الجانبان عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة العالمية للحكومات، وتبادلا وجهات النظر بشأن أهمية هذا الحدث الدولي في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الحكومات.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية شمال مقدونيا، بما يدعم الرؤى التنموية للبلدين، وجهودهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

وخلال اللقاء، وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتيمكو موتشونسكي، وزير الخارجية والتجارة الخارجية في جمهورية شمال مقدونيا، مذكرة تفاهم بشأن تبادل الخبرات في مجال التطوير والتحديث الحكومي بين البلدين.

تنمية واستثمار

واستقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، رشيد ميريدوف، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول أهمية القمة العالمية للحكومات، ودورها في تعزيز مسيرة العمل الحكومي في مختلف الدول، بما يحقق التنمية المستدامة للشعوب.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عمق علاقات الصداقة مع تركمانستان، مشيداً بالنمو المستمر في مسارات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف القطاعات التي تدعم أولوياتهما التنموية.

والتقى سموه الأمير إدوارد، دوق إدنبرة، حيث جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة.

كما استعرض الجانبان جهود ومبادرات مؤسسة جائزة دوق إدنبرة الدولية، ودورها الرائد في تمكين الشباب.

وبحث سموه، خلال لقائه أوشلجون أجادي باكاري، وزير خارجية جمهورية بنين، فرص تنمية التعاون المشترك في عدة قطاعات، من بينها التنموية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

حضر اللقاءات معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، ومعالي سعيد الهاجري وزير دولة، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.