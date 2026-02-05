محمد بن راشد: تعزيز الشراكات بين حكومات العالم يرتقي بجودة حياة المجتمعات

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الدكتورة سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، وذلك ضمن أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2026 المنعقدة في دبي تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، وتختتم أعمالها اليوم بأكبر مشاركة قيادية في تاريخها.

ورحب سموه برئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة والوفد المرافق لها، مشيداً بمشاركتهم الفاعلة في القمة العالمية للحكومات 2026، التي تمثل منصة دولية رائدة لتطوير منظومات العمل الحكومي، وأكد سموه أهمية توسيع آفاق التعاون، وتعزيز الشراكات بين حكومات العالم، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة، ويرتقي بجودة حياة المجتمعات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، وخصوصاً الاقتصادية والتنموية والاستثمارية، والتبادل التجاري والثقافي.

من جهتها أشادت الدكتورة سامية حسن بالجهود المتميزة لدولة الإمارات في قيادة مسيرة التطوير الحكومي، ورؤيتها التنموية.

وأكدت تطلعها إلى المزيد من التعاون بين الدولتين الصديقتين في العديد من المجالات الحيوية، مشيرة إلى أهمية القمة العالمية للحكومات، التي تجمع نخبة من القادة وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم لتمكين حكومات العالم، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات، ودفع عجلة التنمية والابتكار في القطاعين الحكومي والخاص.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، والسفير خليفة المرزوقي، سفير الدولة لدى تنزانيا.

جامعة الدول العربية

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي.

وجرى خلال اللقاء استعراض التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومجمل الأوضاع العربية، وجهود الجامعة العربية في تعزيز العمل العربي المشترك، حيث أعرب سموه عن تقديره للجهود، التي تقوم بها الجامعة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء على كل المستويات، بما يخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة، ويدعم توجهاتها نحو المستقبل المزدهر، كما رحب سموه بمشاركة أحمد أبوالغيط في القمة العالمية للحكومات، التي أصبحت من أبرز المنصات الدولية لتعزيز التعاون الدولي، وإحداث تأثير إيجابي في مستقبل العمل الحكومي وواقع المجتمعات.

من جانبه أعرب أحمد أبوالغيط عن تقديره لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، على ما تقوم به من دور مؤثر في جمع حكومات العالم ونخبة الخبراء والمفكرين، خلال القمة العالمية للحكومات في سبيل توحيد الجهود لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة، وأثنى على النموذج التنموي الرائد لدولة الإمارات وتميزه في الاستثمار الواعي بالمستقبل وريادة قطاعاته، لمواصلة ترسيخ مكانة الدولة في صدارة مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف المجالات.

وأكد أحمد أبوالغيط أن القمة العالمية للحكومات تمثل منصة دولية رائدة لاستشراف المستقبل وصياغة توجهات مبتكرة وغير تقليدية للعمل الحكومي، وبناء قدرات الحكومات لمواكبة التحولات المتسارعة، وبما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للمنطقة والعالم.

«اليونيسكو»

كما التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الدكتور خالد العناني، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو». حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي. وجرى خلال اللقاء بحث آفاق تعزيز التعاون المتميز بين دولة الإمارات ومنظمة اليونيسكو، في العديد من المجالات، في مقدمتها جهود صون التراث العالمي، وحماية التنوع البيولوجي، والتعامل مع الذكاء الاصطناعي والنهوض بالتعليم الجيد كونه حقاً لكل الأفراد وكل المجتمعات، لا سيما لدى المجتمعات، التي تعاني آثاراً اقتصادية حادة، نتيجة عدم الاستقرار الأمني أو السياسي، والفئات الأولى بالرعاية.

وثمن العناني الدور البارز، الذي تقوم به دولة الإمارات في المساهمة في تحقيق مستهدفات المنظمة الدولية على الصعيد الإقليمي والعالمي، ومبادراتها الرائدة في تمكين الإنسان بالعلوم والمعارف والثقافة باعتبارها ممكنات حياة للبشرية، وصون التراث العالمي عبر العديد من المشاريع والمبادرات حول العالم، مؤكداً حرصه على توسيع آفاق العلاقات الثنائية بين الجانبين.