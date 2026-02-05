«منتدى الخدمات» يبحث تبسيط الإجراءات والوصول إلى صفر بيروقراطية

جمع منتدى الخدمات الحكومية في دورته الثامنة عدداً من رؤساء الدول والحكومات والوزراء والمسؤولين ونخبة من الخبراء الدوليين بمجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في حوارات موسعة عقدت ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026، حيث تم تنظيم المنتدى تحت عنوان «منتدى الخدمات الحكومية 2026: من الحوار إلى تحقيق الأثر».

وشارك في المنتدى آلار كاريس، رئيس جمهورية إستونيا، ودولة إدوارد ديفيد بيرت، رئيس وزراء برمودا، وكارستن فيلدبرغر، وزير التحول الرقمي والتطوير الحكومي في ألمانيا.

وسلط المنتدى الضوء على استشراف مستقبل الخدمات الحكومية، وبحث سبل تبسيط الإجراءات والوصول إلى صفر بيروقراطية، وآليات تحقيق الأثر الملموس من توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تطوير العمليات والخدمات الحكومية.

وأكد آلار كاريس، خلال كلمته الافتتاحية، أن تجربة إستونيا في التحول الرقمي تمثل نموذجاً متقدماً في الحوكمة، إذ لم تقتصر على بناء دولة رقمية، بل أسست مختبراً متكاملاً تتطور فيه منظومات التعليم والابتكار والديمقراطية والذكاء الاصطناعي ضمن إطار واحد.

وأوضح أن إحدى أبرز ركائز هذا النجاح يتمثل في الاستثمار المبكر في التعليم، حيث انطلقت الرحلة الرقمية من المدارس عبر برنامج «قفزة النمر» في تسعينيات القرن الماضي، الذي بدوره وفر البنية التحتية الرقمية للمدارس.

وقال معالي كارستن فيلدبرغر، وزير التحول الرقمي والتطوير الحكومي في ألمانيا: «نعمل على توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي لإعادة صياغة أساليب العمل الحكومي، حيث تسهم الأنظمة القائمة على الوكلاء في تسريع عمليات التخطيط والموافقات والإجراءات المتخصصة».

وأكد المتحدثون المشاركون في المنتدى ضرورة الانتقال من نماذج الحوكمة التقليدية القائمة على القواعد الجامدة إلى منظومات ذكية ومرنة قادرة على التفكير المنطقي والتكيف مع المتغيرات المتسارعة، مشددين على أهمية تبني نهج التبسيط في العمل الحكومي، وتوظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي «الوكيل» لتقديم خدمات حكومية ذات أثر إيجابي ملموس على المتعاملين من أفراد وشركات.

وناقش المشاركون في جلسة بعنوان «من التبسيط إلى تحقيق الأثر: الطريق إلى تصفير البيروقراطية» كيف يمكن للحكومات الانتقال من الإصلاحات الجزئية إلى تبنّي عقلية «صفر بيروقراطية» لإعادة تصميم السياسات والإجراءات والخدمات.

وخلال جلسة بعنوان «تحقيق الأثر.. تكنولوجيا الحكومات لمصلحة الناس والأعمال»، تناول المشاركون دور الحلول التكنولوجية رافعة مركزية لتطوير الخدمات الحكومية من خلال نماذج قائمة على البيانات، وأكثر كفاءة وشمولاً وشفافية.

وبحث المنتدى في جلسة بعنوان «من القوانين إلى الأتمتة.. الحوكمة في عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل» كيف يسهم تطور الذكاء الاصطناعي نحو أنظمة «الوكيل» الأكثر استقلالية، في إعادة تشكيل مفاهيم الحوكمة.

واستشرف منتدى الخدمات الحكومية في جلسة «من الخدمة إلى تكامل المنظومة.. تطور الخدمات الحكومية» ملامح النموذج المستقبلي لتشغيل منظومة الخدمات الحكومية من حيث تبسيط رحلة المتعامل وتسريع إنجاز المعاملات.