مكتوم بن محمد : المستقبل للشراكات البنّاءة

التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، اليوم (الأربعاء)، تيكيدرا ماواكانا، المديرة التنفيذية لشركة «وايمو»، وذلك ضمن أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2026، المنعقدة في مدينة جميرا بدبي.

وتناول اللقاء التوجهات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات التنقل الذكي والمركبات ذاتية القيادة، إلى جانب استعراض فرص تبادل الخبرات والتعاون في توظيف الحلول التكنولوجية المتقدمة، بما يسهم في تحسين كفاءة أنظمة النقل ودعم مسارات التنمية المستدامة.

وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أهمية مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة في استشراف مستقبل الخدمات، وتعزيز تبنّي الابتكار بما يدعم جودة الحياة ويواكب التطورات العالمية.

كما تطرّق اللقاء إلى أهمية القمة العالمية للحكومات كمنصة دولية تجمع قادة الحكومات وصنّاع القرار وروّاد التكنولوجيا، وتسهم في تبادل الرؤى حول مستقبل العمل الحكومي، وتطوير السياسات المرتبطة بالتقنيات الناشئة والتنقل الذكي.

ومن جانبها، أكدت تيكيدرا ماواكانا أهمية الدور الذي تؤديه القمة العالمية للحكومات في تعزيز الحوار البنّاء بين الحكومات وشركات التكنولوجيا العالمية، مشيرةً إلى أن القمة تمثل منصة رائدة لتبادل الرؤى حول مستقبل الابتكار والتقنيات المتقدمة، ولا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي. ولفتت إلى أن التطورات المتسارعة في تقنيات المركبات ذاتية القيادة تفتح آفاقاً واسعة لتحسين كفاءة أنظمة النقل وتعزيز مستويات السلامة والاستدامة، مؤكدةً حرص الشركة على مواصلة تبادل الخبرات وبحث فرص التعاون مع مختلف الجهات ضمن هذا الإطار.

حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومعالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.