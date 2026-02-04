رئيس الدولة يلتقي عدداً من قادة الدول ورؤساء الحكومات والوفود المشاركين في "القمة العالمية للحكومات 2026 "

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم عدداً من قادة الدول ورؤساء الحكومات والوفود المشاركين في "القمة العالمية للحكومات 2026 " التي تعقد في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

فقد التقى سموه - كلا على حده - فخامة غوردانا سيليا نوفسكا دافكوفا رئيسة جمهورية شمال مقدونيا ومعالي إيفيكا سيلينا، رئيسة وزراء جمهورية لاتفيا.

وبحث سموه معهما العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهوريتي شمال مقدونيا ولاتفيا خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك لتوسيع آفاقها بما يخدم التطلعات نحو مزيد من النمو والازدهار المستدام للجميع.

وتطرق اللقاء إلى أجندة أعمال القمة الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي وإيجاد حلول فاعلة لأبرز التحديات العالمية الراهنة للارتقاء بالعمل الحكومي وتمكينه من أداء دوره الفاعل في تنمية المجتمعات وازدهارها.

كما التقى صاحب السمو رئيس الدولة على هامش فعاليات "القمة العالمية للحكومات 2026" عدداً من قادة الدول الأفريقية ورؤساء حكوماتها وممثليها المشاركين في القمة وتبادل معهم الأحاديث حول علاقات دولة الإمارات وبلدانهم والحرص المتبادل على بناء شراكات مثمرة تخدم أولويات التنمية وتسهم في تحقيق تطلعات شعوبهم.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على مواصلة توسيع قاعدة تعاونها مع دول القارة الإفريقية خاصة في مجالات تطوير العمل الحكومي انطلاقاً من نهجها في بناء شراكات تنموية مستدامة تسهم في تحقيق التقدم والازدهار لجميع المجتمعات.

حضر اللقاءات..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد وصل في وقت سابق إلى مقر القمة حيث زار عدداً من منصات الهيئات الحكومية وتبادل الأحاديث مع مسؤوليها حول أهم الموضوعات والحلول المبتكرة التي يطرحونها والتي تسهم في تحقيق استدامة التنمية والازدهار.